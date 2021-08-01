Heybeliada‘da korkutan orman yangını

Heybeliada’da gece saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Kartal ve Maltepe’den takviye ekipler Maltepe-Adalar lojistik iskelesinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Heybeliada‘da korkutan orman yangını – Tıkla İzle

Gece saat 02.00 sıralarında Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine adada bulunan itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle bölgeye Maltepe ve Kartal’dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi sonucu Maltepe ve Kartal’dan sevk edilen ekipler geri döndü. İlk belirlemelere göre çıkan yangında ölü ve yaralı bulunmazken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.