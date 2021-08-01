İETT’DE 25 KADIN ŞOFÖR DAHA DİREKSİYON BAŞINDA

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, “Kadınların kentte ve yönetimde sözü olacak” vaadini hayata geçiren İETT, üçüncü kez kadın şoför alımı için sınav açtı. Şeffaf bir başvuru sürecinin ardından direksiyon sınavına giren adaylardan 25’i, otobüs şoförü olmaya hak kazandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü,kadın şoför alımı için yeni bir süreç başlattı.Şoförlük içinkariyer.ibb.istanbul web sitesi üzerinden başvuru yapan44 adayla Kurban Bayramı öncesinde mülakat gerçekleştirildi ve kadınlardan 26’sı direksiyon sınavına katılmaya hak kazandı.

10-11 Ağustos’ta gerçekleştirilen direksiyon sınavında, 25 aday başarılı oldu ve İETT şoförü olmaya hak kazandı. Direksiyon sınavına katılan adaylar, şeffaf bir iş başvurusunun ardından iyi bir direksiyon sınavı geçirdiklerini ve sonuçtan çok umutlu olduklarını söylediler. Kadınların da erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğini, güzel otobüs kullanabileceğini gösterdiklerini vurgulayan adaylar, “Kendimizle gurur duyuyoruz. Doğru ve güvenli şoförlük yaparak trafikteki kaza riskini azaltacağımıza inanıyoruz. Biz neredeysek orası güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

25 kadın şoför, 2 aylık bir eğitimin ardından İstanbul yollarında direksiyon başına geçerek, İstanbullulara hizmet verecek. Aday şoför oryantasyon eğitim programı kapsamında; araç tanıtım eğitimi, yangın ve genel güvenlik eğitimi, simülatörlü sürüş eğitimi, güvenli ve defansif sürüş teknikleri eğitimi, sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, uygulamalı hat eğitimi verilecek.

Son 2 yılda iki ayrı sınavla 26 kadın şoför istidam eden İETT, ileriki aylarda kariyer.ibb.istanbul adresine yapılan başvurular üzerinden kadın şoför almaya devam edecek. Son alımla İETT’de kadın şoför sayısı 51’e yükselmiş oldu.

İBB, İSKİ ve İETT ile iştirak şirketlerinde çalışan kadın sayısı, 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren 2 bin artarak, yaklaşık 14 bine yükseldi. İBB’deki kadın yönetici sayısı ise 2 yılda üç kat artarak 50’den 142’ye ulaştı. Kadın yöneticilerin toplamdaki payı, yüzde 11.5’ten yüzde 26.1’e yükseldi.

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