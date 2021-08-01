Yangın Bölgesinde Görev Yapan Orman Personeli “Feryadımızı Duyun!

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarda görev yapan orman işçileri, personel sıkıntısı sebebiyle, 3-4 kişinin çalışması gereken ekipte bir yada iki kişi 7/24 uykusuz yorgun çalıştığını, bu sebeple de yangına müdahale de yetersiz kalındığını söylediler.

EMEKLİ OLAN NİTELİKLİ PERSONELİN YERİNE PERSONEL ALINMADI!

İşçiler olayı şöyle anlattı. Normalde yangın bölgesinde her ekipte 1 Arazöz şoförü 3-4 personel bulunması gerekiyor. Ama burada bazen arazöz şoförü ve yanında bir işçi, bazen de yalnız arazöz şoförü tek başına her işi yapıyor.

Bizim hortumların her birinin uzunluğu 25 metre, işçi bunu alıp 25 metre uzağa gidiyor, yetmiyor yanına bir 25 metre daha takıyor, biraz daha ilerlemesi lazım hortum yetmiyor, koşarak araca geliyor bir hortum daha alıyor geri gidiyor takıyor. Bir süre sonra sağ tarafa gitmesi gerekiyor, tekrar araca koşarak gidiyor bir hortum daha alıp geri dönüyor aparatı var onu takıp sağ tarafa doğru gidip oraya müdahale ediyor.

Bazen iki arazöz yan yana gelip su takviyesi yapılması gerekiyor, iki kişi tüm bunları nasıl yapacak. 4 gün aç susuz çalışan biri karar verme yeteneğini kaybeder, şuursuzlaşır fiziki olarak da bitmiştir.

Oysa yanında iki kişi daha olsa biri sağa biri sola biri de ortadan müdahale etse hem işçi yorulmayacak, hemde yangın büyümeden müdahale edilecek. Bu şekilde çalışan bir işçi daha kaç sefer o dağlarda tepelerde bu şekilde hem yangına müdahale edip hem araca gidip hortum taşıyabilir? Bir süre sonra enerjisi bitiyor yerinden kalkamaz duruma geliyor.

YANGINLAR HAZİRAN – EYLÜL ARASI MEYDANA GELMEKTEDİR

Orman yangınları genellikle yaz aylarında yani Haziran ve Eylül arası meydana gelmektedir. Biz Orman Personeli bu Haziran – Eylül arası dönemde sürekli ormanlarda yani arazide ailemizden uzak görev yapmaktayız. Bizler orman personeli olarak genelde yangın söndürme konusunda yangın anında en önde görev yaparız fakat personel sayısı son yıllarda azalması sebebiyle personel sıkıntısı yaşanmaktadır.

YETERLİ PERSONEL OLSAYDI, YANGIN BU KADAR BÜYÜMEZDİ

Önemli bir konuya da değinen işçiler, personelin yeterli olması durumunda yangın söndürme konusundaki başarı oranının yüzde 99 farklı olacağını ifade ederek “hiçbir yangın 10 kat büyüklükte başlamaz, kibrit kutusu kadar başlar, personel olsa anında müdahale eder bastırırdı. Yangın bu kadar büyümezdi. Personel yetersiz olunca da yangına müdahale de yetersiz kalınıyor”

“UÇAK DEĞİL, HELİKOPTER VE KARADAN MÜDAHALE ÖNEMLİ”

Yangınlarla ilgili çarpıcı bilgiler de veren işçiler, kamuoyunda uçakların ön plana çıktığını ancak, yangınlarda helikopterlerin daha etkili olduğunu, ama asıl önemli müdahalenin karadan ve insan gücü ile olduğuna dikkat çekerek, “eğer yangında yeteri kadar personel olsaydı yüzde 99 sonuç farklı olurdu” diyen işçiler “fidan yerine adam alın” dedi

YANGINLARIN YÜZDE 75’İ KUNDAKLAMA

İşçiler, yangınların yüzde 75’inin kundaklama sebebiyle, yüzde 25’inin ise, ihmalkârlık ve diğer sebeplerle meydana geldiğini söyledi.