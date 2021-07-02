EDEBİYAT NÖBETİ DERGİSİ 6. YAŞINA GİRDİ

Edebiyat yolculuğuna Samsun-Bafra’da Temmuz 2015’de başlayan ve kısa sürede ulusal ölçekte aranan bir dergi haline gelen Edebiyat Nöbeti, 35. sayısıyla beş yaşını dolduruyor. Edebiyat Nöbeti, cumhuriyet sonrasında Bafra ilçesinde çıkarılan ilk edebiyat dergisi olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl, “Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü” ile “Pusula Sahaf Emek ve İnat Ödülü” olmak üzere dergiye Ankara’dan iki ödül gelmişti. Yıllar önce, Afyon/Dinar’ın ilk edebiyat dergisini çıkaran Nedret Gürcan adına verilen ödülün, Samsun/Bafra’nın ilk edebiyat dergisini çıkaran Celal Karaca’ya verilmesi anlamlı bulunmuştu.

İki ayda bir yayımlanan Edebiyat Nöbeti’nin sahibi ve yazı işleri müdürü Celal Karaca, “Okur, kısa zamanda dergimizi benimsedi. Edebiyat Nöbeti, bizim değil okurlarımızın dergisi oldu. 35. sayımızla beşinci yılımızı bitiriyoruz. Edebiyat Nöbeti emekten, demokrasiden ve insan haklarından yana tavrıyla yayınını sürdürüyor. Aboneler dergiler için cansuyudur. Bu can suyunun devam etmesi bizim için önemli. Dostlarımızdan beklentimiz, dostlarını Edebiyat Nöbeti Dergisi’yle tanıştırmalarıdır” dedi.

Derginin en önemli bölümlerinden biri olan dosyalar titizlikle hazırlanıyor. Yeni sayının (35. sayı) dosya konusu ise, “Madımak: Hala İçimizde Yanan Ateş” başlığını taşıyor. Dosya farklı bir formatla hazırlandı. “2 Temmuz Pir Sultan Abdal Şenlikleri”ne katılan ve bugün hayatta olan şair/yazarlar, orada katledilen sanatçı, şair ve yazarlardan birine mektup yazdılar. Bazı yazarların yazıları ise mektup formatında değil. Dergi yönetimi, Erdal Ayrancı ve Uğur Kaynar hakkında yazma sözü veren edebiyatçıların yazı göndermediğini; dosya editörü Celal Karaca’nın kurmaya çalıştığı iletişimin de gerçekleşemediğini belirtti. Dolayısıyla bu iki kültür insanı dosyada yer almadı.

Dosyaya Öner Yağcı, Hidayet Karakuş, Aydoğan Yavaşlı, Haydar Ünal, Ahmet Koçak, İ.Cem Erseven, Mehmet Özer, Murtaza Demir, İsmail Yıldırım ve Hace Gültekin katkı sağladı.

Ahmet Özer, Nevruz Uğur, Hasan Keysan, Kenan Ercan, Tuncer Gönen, İlkiz Kucur, Hayrettin Geçkin, Halil İbrahim Özbay, Arzu K. Ayçiçek, Fatoş Asya Akbay, Eren Şahin, Duran Aydın, Volkan Hacıoğlu, Münevver İzgi, Binnaz Deniz Yıldız, Güzin Şahinler, Şener Beyter, Mehmet Mevlüt Bulanık, Yasin Uysal, Filiz Kalkışım Çolak, Mehmet Selim, Gönül Tokayeva, Gülsüm Işıldar, Mehmet Özer, Serdar Abay, Eray Korkmazer, Gülcandan Bayar, Özdemir Karaoğlu ve Ferruh Recai şiirleriyle yer aldı. Galen Ganev ve Neli Kolarova’nın şiirlerini Bulgarca’dan Ahmet Emin Atasoy çevirdi. Akın Ersöz, Ahmet Zeki Yeşil, Demet Eker, Özlem Y. Uçak, Ali Şefik Arslan, Erhan Sert, Faruk Tokur ve Meral Dokur öykülerini bu sayıda okuyabilirsiniz.

Bu sayıda ayrıca Sevinç Özer, Sabri Kuşkonmaz, Hilmi Haşal, Meryem Gülbudak, Hakan Unutmaz, Kenan Biberci, Aydan Ay, Dursun Bayar, Zeynep Yenen, Dursun Kablan, Melisa Altunbek, Murtaza Demir ve İsmail Yıldırım’ın yazıları bulunuyor. Davut Köksoy ile Muhammed Enes Aydın ise, kitap değerlendirmesiyle; Celal Karaca’nın, daha önce Osman Bolulu ile yaptığı röportaj ölümünün 4. yılında bir anmalık olarak yer alıyor.

İletişim adresi “edebiyatnobeti@gmail.com” olan Edebiyat Nöbeti’nin dağıtım noktaları şöyle:

İstanbul/Mephisto Kitabevleri (Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş)

Ankara/Turhan Kitabevi

İzmir/Yakın Kitabevi (Alsancak), Pan Kitabevi

Mersin-Tarsus/Antik Sahaf ve Kitabevi

Hatay/Ferah ve Harf Kitabevleri

Trabzon/Ra Kitabevi

Samsun/Endülüs Kitabevi, Samsun Sahaf, Ütopya Sahaf, Eflatun Kitap Kafe