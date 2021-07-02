MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » KADIKÖY’DE KOMŞULAR ARASINDA KURBAN BAYRAMI DAYANIŞMASI
KADIKÖY’DE KOMŞULAR ARASINDA KURBAN BAYRAMI DAYANIŞMASI


Kurban Eti Bağış Kampanyası’na hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor. Devam etmekte olan kampanyada bugüne kadar Kadıköy’de 103 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına kurban eti ulaştı. 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü kampanyaya hayırseverler bugüne kadar toplam 350 kiloluk et bağışında bulundu. Müdürlük, alan taraması sonucu tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailere hazırladıkları paketleri ulaştırıyor. Paketlerde, bağışların yanı sıra domates, salça, pirinç gibi gıda maddeleri de yer alıyor. Halen devam etmekte olan kampanyada bugüne kadar 103 ailenin sofrasına kurban eti ulaştı.

Kurban Eti Bağış Kampanyası’na Katılım İçin

Bağışçılar, Kadıköy Küçükmoda Burnu Sokak No: 4 adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi İDEA’ya bayram süresi boyunca, 10.00 – 16.00 saatleri arasında bağışlarını teslim edilebileceği gibi, dileyen bağışçılar ise belediyenin 4445522 nolu çağrı merkezinden de kayıt oluşturarak, kurban eti bağışlarının adresten teslim alınmasını sağlayabilir.

📆 25 Temmuz 2021 Pazar 20:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

BAĞLANTILAR