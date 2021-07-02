KADIKÖY’DE KOMŞULAR ARASINDA KURBAN BAYRAMI DAYANIŞMASI

Kurban Eti Bağış Kampanyası’na hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor. Devam etmekte olan kampanyada bugüne kadar Kadıköy’de 103 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına kurban eti ulaştı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü kampanyaya hayırseverler bugüne kadar toplam 350 kiloluk et bağışında bulundu. Müdürlük, alan taraması sonucu tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailere hazırladıkları paketleri ulaştırıyor. Paketlerde, bağışların yanı sıra domates, salça, pirinç gibi gıda maddeleri de yer alıyor. Halen devam etmekte olan kampanyada bugüne kadar 103 ailenin sofrasına kurban eti ulaştı.

Kurban Eti Bağış Kampanyası’na Katılım İçin

Bağışçılar, Kadıköy Küçükmoda Burnu Sokak No: 4 adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi İDEA’ya bayram süresi boyunca, 10.00 – 16.00 saatleri arasında bağışlarını teslim edilebileceği gibi, dileyen bağışçılar ise belediyenin 4445522 nolu çağrı merkezinden de kayıt oluşturarak, kurban eti bağışlarının adresten teslim alınmasını sağlayabilir.