Deri Kalitesi Nasıl Anlaşılır?

Deri kalitesini belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. En kaliteli deri şu önemli faktörlere bağlı olacaktır:

Hayvan ve cins türü

Hayvanın yaşadığı fiziksel konum ve iklim

Derinin kesildiği post kısmı

Kullanılan postun tabakası

İşleme ve tabaklama kalitesi ve becerisi

Farklı inek ırkları, genetikleri ve çevreleri nedeniyle farklı kalitede postlar üreteceklerdir. Sıcak iklimler, hayvanı ısıran ve iz bırakan böceklere sahip olma eğilimindeyken, soğuk iklimler zararlılardan çok fazla etkilenmez. Bazı ırkların hava şartlarından dolayı daha koruyucu tüyleri veya daha kalın derileri olabilir.

Postun farklı kısımları da farklı kalitede deri üretir. Örneğin, yukarıdaki diyagramda gösterildiği gibi alt kısım, postu oluşturan daha gevşek liflere sahip olma eğilimindedir. Daha gevşek lifler ıslandığında sünger ve şişer. Postun alt kısımları, dikenli tel çit gibi böceklerden ve sıyrıklardan çok daha kolay işaretlenme eğilimindedir. Ayrıca bacak, boyun ve baş çevresindeki deride daha fazla kırışıklık var. Bu izler ve kırışıklıklar kalıcı hale gelir ve derinin işlenmesinde neredeyse imkansız hale gelir.

Post içindeki farklı katmanların da kalite üzerinde büyük bir etkisi vardır. Sırçalı deri ve sırçalı en iyisidir. Hangi kısmı satın aldığınızı bilmek için tahıl ve birkaç paragraf daha aşağıya doğru derinlemesine odaklanmamıza bakın.

Son olarak, ham postun tam olarak nasıl alınacağını ve tabaklama ve bitirme yoluyla işleneceğini bilmek, aranan bir beceridir ve nihai ürünün kalitesini önemli ölçüde etkileyecektir. İtalyan derisi tam da bu nedenle takdir edilmektedir – İtalyan deri zanaatkârları dünyanın en yetenekli derileri arasında kabul edilir.

Genel olarak dört çeşit deri vardır. Bunlar arasında Tam Tanecikli Deri, Üst Tanecikli Deri, Düzeltilmiş Tahıllı Deri ve Yapıştırılmış Deri bulunur.

Daha yatay lifli deri satın almak, kolayca ayrılabildikleri için çabuk yıpranır. Dikey olarak ilerleyen lifler ise en güçlüsüdür. Diğer bir deyişle, dikey elyaf sayısı ne kadar yüksekse o kadar iyidir.

Gerçek deriyi anlamak için iligli yönergeleri takip edebilirsiniz.

Deri Ayakkabı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Deri ayakkabı alırken derinin türünden, derinin kalitesine kadar birçok farklı kriter vardır. Her deriden yapılan ayakkabının uzun ömürlü olacağı anlamını çıkartmamak gereklidir. Antik veya analin diye sınıflandırılmış deriler ayakkabı yapımına daha uygundur. Bunları seçmek tek başına yeterli değil, seçilen derinin büyükbaş hayvan derisi olması ve standart kalınlıkta olması gerekmektedir. Bu detayları son kullanıcı bilemeyeceği için tercih edeceği markayı iyi seçmesi gerekmektedir. Kaliteli deriden üretilmiş ayakkabı eğer uygun ortamda saklanmazsa iyi kaliteden üretilmiş olmasına karşın yanlış muhafaza etme, ömrünü kısaltacaktır.

Ayakkabılarınızı gün sonunda pamuklu bir bez ile silin.

Gardrobunuza koymadan önce içerisinde bulunan nemden kurtulmak için havalandırın.

Hava akışının olduğu yerde saklamak oluşacak kokuyu engelleyecektir.

Kutuda saklamanız gerekiyorsa, ayakkabı kutusunu içerisine nemi alacak jel taneciklerden koyabilirsiniz.

Deri Cüzdan Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Birçok nedenden dolayı, cüzdan satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken ilk şey yapıldığı malzemedir. Kaliteli cüzdanlar deriden yapılmıştır. Piyasada pek çok sahte deri türü bulunmaktadır ve özellikle deri ürünlerini ilk kez satın alıyorsanız, farkı söylemek oldukça zor olabilir.

Sahte deri ürünleri tipik olarak gerçek deriye kıyasla daha kısa süre dayanır, ancak fark genellikle fiyatta da yapılır. Gerçek deriyi sahte deriden ayırmanın iyi bir yolu, cüzdanın kenarlarını kontrol etmektir. Gerçek deri pürüzlü kenarlara sahipken, sahte derinin kenarları daha pürüzsüzdür.

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Dikkate almanız gereken ikinci şey, ihtiyacınız olan cüzdan türüdür. Cüzdanlar her türlü özelliğe sahiptir, hatta bazılarının bozuk paraları saklamak için fermuarlı cepleri vardır. Katlanabilir cüzdanlar, erkekler için en yaygın cüzdanlardır. Ya iki ya da üçe katlanabilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi, iki katlı cüzdanlar yalnızca bir kez katlanırken, üç katlı cüzdanlar iki kez katlanır. Üç katlı cüzdanların birbiri üzerine katlanan üç tarafı vardır. Katlanabilir cüzdanlar, uzun yıllardır erkekler için standart cüzdanlardır ve stilin önemli olduğu herhangi bir ortama gelince en iyi seçeneğinizdir. Minimalist cüzdanlar çok incedir ve çok az eşya taşıması amaçlanmıştır. Minimalist bir cüzdan en fazla dört kart taşıyabilir. Minimalist cüzdanlar, iyi tasarlanmış kıyafetler giymeyi seven insanlar için harikadır.

Diğer cüzdanlar, cüzdanın boyutu nedeniyle cepte kolayca bir çıkıntıya neden olur. Minimalist bir cüzdan bu sorunu ortadan kaldırır. Olumsuz yanı, çok fazla para taşıma kapasitesine sahip olmayacağınızdır. Madeni para taşımanız gerekiyorsa, minimalist bir cüzdan muhtemelen sizin için en iyisi olmayacaktır. Bununla birlikte, madeni paralarınızı saklamak için alternatif bir yer bulabilir ve minimalist cüzdanınızla rahatça dolaşabilirsiniz. Bu yönergelerle, size uygun bir cüzdan bulabilmelisiniz.

Erkek ya da kadın cüzdanlar sadece para ve kart taşıma aracı değildir. Bir cüzdan aynı zamanda tarzınızın ve sınıfınızın bir gösterisidir ve her zaman tarzınızı uygun şekilde ifade eden bir cüzdan seçmelisiniz.