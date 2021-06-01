Aydın Kız Öğrenci Yurdunda Olması Gereken Özellikler



Aydın Kız Öğrenci Yurdunda

Olması Gereken Özellikler

Her genç kız ve erkek, hayallerindeki mesleği yapabilmek

için üniversite sınavına girip diledikleri bölümü okumayı hedeflemektedir. Bu

bölümü kendi yaşadıkları ilde de okuyabildikleri gibi bir başka şehirde de

okumak isteyebilirler. Bir başka şehirde okumak o gence farklı insanlarla

tanışma imkanı sunar ve sorumluluk bilincini artırır. Aydın ili de son

zamanlarda kız ve erkek öğrenciler tarafından çokça tercih edilen illerden

birisi olmuştur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin artan kontenjanları

sayesinde Aydın ilindeki öğrenci nüfusu da hızla artmıştır. Bu sebeplerden ötürü

Aydın kız öğrenci yurtları

son hızla dolmaktadır. Aydın kız

öğrenci yurdu arayan öğrencilerin yurt konusunda seçici oldukları

birtakım özellikler mevcuttur.

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu, Aydın’ın ileri gelen

yurtlarından birisidir. Pek çok kişinin tercih ettiği bu yurdun tercih

edilmesindeki en önemli özellik konumudur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne

yaklaşık 8 ya da 10 dakika yürüme mesafesinde bulunması sebebi ile Aydın Akademi

Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilerin gözdesi haline gelmiştir. Çünkü bu yurt, Adnan

Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ne en yakın konumda olan yurttur.

Öğrenciler yürüyerek okula gidebilmektedir. Bu sayede otobüs ya da minibüs gibi

toplu taşıma araçlarına binip vakit kaybetmeyecek, hatta yol paralarını da

harcamamış olacaklardır.

Aydın

Akademi Kız Öğrenci Yurdunu Diğer Yurtlarda Ayıran Özellikler Nelerdir



Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu,

Aydın kız yurtları denilince

akla gelen köklü yurtlardan birisidir. Tek kişilik ya da 2, 3 ya da 4 kişilik

oda seçenekleri ile öğrencilerin ihtiyacına uygun odaları hizmetlerine

sunmaktadır. Bu odalardaki yataklar bazalı yatak ya da ranza şeklinde

olmaktadır. Her odaya ait olan bir adet mini buzdolabı ve televizyon

bulunmaktadır. Odalarda su ısıtıcısı ve küçük bir mutfak alanı da mevcuttur. Bu

sayede öğrenciler odalarında sıcak ve soğuk içeceklerini hazırlayabilmektedir.

Odaların en iyi özelliklerinin başında her odaya ait oda içindeki banyo ve

tuvaletler gelmektedir. Hijyen kurallarına son derece önem verilen bu kurumda

odalar haftada iki kez temizlenmekte olup öğrenci talep ederse bu sayı daha da

fazlalaşabilmektedir.

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nun yemekleri yurt aşçıları

tarafından özenle ve hijyen kurallarına uyularak hazırlanmaktadır. Sabah

öğününde açık büfe kahvaltı öğrencileri beklemektedir. Akşam yemeği ise 4 farklı

çeşit yemekten oluşmaktadır. Öğrenciler yemek sonrası ya da daha farklı bir

zamanda yurda ait olan geniş ve yeşilliklerde dolu bahçede temiz hava alabilir,

arkadaşlarıyla vakit geçirebilir.

Öğrenciler odalarında ders çalışabildikleri gibi yurdun

içerisindeki etüt salonlarında da ders çalışabilmektedir. Etüt salonlarındaki

bilgisayarları ödev ve dersleri için ücretsiz olarak kullanabilmektedir. Bu etüt

salonlarında öğrenciler bireysel olarak ya da arkadaşları ile toplu şekilde ders

çalışma imkanı bulmaktadır.

Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nu diğer kız öğrenci

yurtlarından ayıran bir dşper özellik ise yurt içindeki Türk hamamı, sauna ve

fitness salonlarıdır. Buralarda öğrenciler stres atabillir, fitness salonunda

forma ve zinde kalmak için spor yapabilirler.

Sağlık ve güvenlik, Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nun en çok

değer verdiği ilkelerdir. Bu sebeple yurdu koruyan güvenlik kameraları ve

güvenlik görevlileri 7 gün 24 saat görevdedir. Güvenlik kameralarının sürekli

çekim alması sebebi ile yabancı kişilerin yurda girmesi imkansız hale

gelmektedir.

Yurttaki en güzel özelliklerden birisi de yüksek hızlı

internetin var olması ve bu internetin tüm odalarda çekmesidir. Bu sebeple

öğrenciler dizi ve film keyiflerinin tadını kesintisiz şekilde

çıkarabilmektedir.