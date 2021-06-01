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Muharrem İnce’nin Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı açılıyor


Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Açılıyor Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilk İl binası açılışını İzmir’de gerçekleştirdi. Sırada İstanbul var.

İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever İstanbul’a yakışır bir organizasyon hazırlığı içerisinde olduklarını  ve görkemli bir açılışa imza atmayı planladıklarını belirtti. Herkesin davetli olduğu açılış töreni 12 Haziran Cumartesi günü saat 15:00 da Memleket Partisinin Genel Başkanı Muharrem İnce’ nin katılımıyla gerçekleşecek.

Kaybolan umutlarımızı yeniden yeşertmek için hayata dair söyleyecek çok sözümüz var! Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce, yarın saat 15:00’de Şişli Halaskargazi Caddesi, Atatürk Evi Karşısında İstanbullularla İl binamızda buluşuyor. Tepeden Tırnağa Cesaret, Her Şey Türkiye’yi Sevmekten İbaret!

Tüm Yurttaşlarımız Davetlidir

Herkesin davetli olduğu açılışın miting havasında gerçekleşeceği beklenirken, sokak müzisyenleri halka ve Memleket Partisinin örgütüne adeta şölen yaşatılacak.

Toplumda umut tohumlarının Memleket Partisi ile yeniden yeşereceğini belirten İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever İstanbul İl Yönetimi tecrübeli ve genç isimlerden oluşturulduğunu ifade etti.

 İşte İstanbul’un kurucu yönetimi;

Atilla Aytaç, Alev Pektezel, Ahmet Ekin, Aydan Sevim Taşkıran, Arif Mert, Derya Berktaş, Ahmet Ali Sukas, Ezgi Güneş, Avedis Kevork Hilkat, Elis Buse Araç, Burhan Toptaş, Esma Ada, Çağdaş Saraç, Merve Bayer, Erol Altınoğlu, Rukiye Kadriye Alanyalı, Fahrettin Eroğlu, Seda Baydere, Gökhan Çavuşdağ, Tülay Doğan, Gürhan Dönmez, Ümran Köksüz, Hakkı Gügen, Vildan Koç, Hüseyin Akkuş, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Kağan Bahçekapılı, Mehmet Deniz, Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak, Muhammet Ali Gök, Mert Demir, Nihat Yıldırım, Oğuz Can Bahar, Oktay Şuözer, Orhan Alan, Ömer Lütfü Somun, Tolgahan Erdoğan, Evren Aydın, Yunus Can, Mahmut Zeki Çakır

Galeri
📆 11 Haziran 2021 Cuma 16:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
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20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
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