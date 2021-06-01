ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 64 YAŞINDA…

07.06.1957 – 07.06.2021; Atatürk Üniversitesi 64 yaşında. Kutlu olsun, hayırlı olsun, daim olsun. Atatürk Üniversitesi’nin kimliği, kurumsallığı, çalışanları, öğrencileri ile Erzurum’a, bölgemize, ülkemize katkıları ortada. Bu konuda gazetelerde, dergilerde, sosyal medyada defalarca yazdım, konuştum, defalarca yazıldı, konuşuldu.

Atatürk Üniversitesi; bilim, eğitim öğretim yuvası olmasının yanı sıra Erzurum’un sosyo-ekonomik lokomotifi, Erzurum’un kayıtsız şartsız en önemli istihdam kaynağı, ayakta duran en önemli devlet kurumudur.

Öğretim Üyeliğine başladığımdan beri ismini şu an çalışanların çoğunun bilmediği ve biri Rahmeti Rahmana kavuşmuş olan 5. Rektör, 10. dekan ile çalışıyorum. Bu da bir kere daha gösteriyor ki insanlar geçici, kurumlar kalıcıdır.

Ben dahil herkes yarın bu kurumda hatta bu dünyada olmayacağı, isminin bile hatırlanmayacağı bilinciyle devlete, bu müstesna kuruma, Erzurum’a hakkaniyetle, adaletle sorumluluklarını yerine getirmeli, hak hukuk çerçevesinde hizmet etmeli, bu kurumun, emrinde çalışanların ve devletin hakkını helal ettirmelidir.

Görevden ayrıldıktan veya emekli olduktan sonra helallik almak, adaleti sağlamak imkânı olmayacak, hele hele öldükten sonra hiç olmayacak. Güç elinizdeyken, makam sahibiyken, çalışıyorken, çalışanlarınızın hakkını korumalı, kurumunuzun, öğrencilerinizin, doktorsanız hastalarınızın, devletin sizlere sağladığı imkanların hakkını vermeli, sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz.

PROF. DR. AHMET BERHAN YILMAZ