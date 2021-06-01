MODUNUZ KALP SAĞLIĞINIZI ETKİLİYOR!

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk uyarıyor;

“Araştırmalar, ruh halinizin kalp sağlığınızda önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor

Güçlü olumsuz duygular beynin amigdala adı verilen duyguyu işleyen kısmını etkiler.. Vücudun “savaş veya kaç” yanıtını aktive eder, böylece kortizol ve adrenalin hormonlarını serbest bırakır, bu da kan basıncında yükselmeye ve daha hızlı bir kalp atışına neden olur.

Bu kalp üzerinde stresli olabilir, özellikle alttaki kalp rahatsızlıkları olan insanlar için.

Zihinsel başa çıkma becerileri ve olumlu duygular vücuttaki kortizol miktarını azaltır.

Ruh sağlığı sorunları olan hastalara bakan kardiyologlar ruh sağlığı sağlayıcılarına uygun yönlendirmeler yapabilir veya kardiyovasküler ve zihinsel sağlık yararları sağlamak için egzersiz, meditasyon veya bahçeyle uğraşmak gibi hobilere yönlendirebilirler.”