CENGİZ HAN’IN AJANI KUTLU BİKE HAREKET GEÇİYOR, HARZEMŞAH SARAYI’NDA İKTİDAR SAVAŞI BAŞLIYOR

2. bölüm fragman

https://youtu.be/a7bEoECyrd4

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, cuma akşamı 20.00’de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman da yayınlandı.

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin’in kurtardığı Kutlu Bike’nin Cengiz Han’ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor.

Celâlettin’in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han’a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin’in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini’in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur. Cengiz Han’ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike’nin hamlesi Türkan Hatun’u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Celaleddin Harzemşah karakteriyle Emre Kıvılcım’ın üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, atv ekranlarında cuma akşamlarına damgasını vuracak.

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