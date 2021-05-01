BIRAK

Seni sevmeyenleri, sana değer vermeyenleri bırak,

Seni anlamayanları, anlamak istemeyenleri de,

Kalbiyle, ruhuyla, can kulağıyla seni dinlemeyenleri bırak,

Sana inanmayanları, sana güvenmeyenleri de,

Her fırsatta sana sitem eden, seni eleştirmek için fırsat kollayanları bırak,

Kendisine de, etrafına da huzur vermeyen sevgiden yoksun, kindarları da,

Taraf oldukları, beklentileri ve taassupları uğruna yalan söyleyenleri bırak,

Gerçekleri örten, etrafına fitne saçan, fesat, iftiracı, yobazları da,

Hiç tanışmadığı, kendisini tanımayan, derdiyle dertlenmeyen, hastalığında aramayan, cenazesinde bulunmayan kişiler için, iyi gününde, kötü gününde yanında olan dostlarını inciten, kıran, etrafına zehir saçan acınası insanları bırak,

İçinde makam, mevkii, para, güç hırsı olan insanları ve bu özelliklere sahip insanlara karşı zaafı olanları da,

Üç günlük itibar için, ömürlük haysiyetini feda edenleri bırak,

Kişiliğine değil de makamına, mevkiine değer verilmesini isteyenleri de,

Makamının, mevkiinin getirdiği çıkar ilişkilerini dostlarına değişenleri bırak,

Oturduğu koltuktan veya yanaştığı koltuk sahibinden güç alan korkakları da,

Ve bütün bu insanları bıraktıktan sonra bak kaç kişi kaldı etrafında ve tabi ki kendine bak sen kaç kişinin etrafında kalabildin,

Ve bırak, kim olursa olsun, bencil, hoşgörüsüz, kibirli, zalim insanları,

Allah’a inan, Allah’a güven, Allah’a sığın, Allah’tan bekle, Allah’tan iste.

AHMET BERHAN YILMAZ