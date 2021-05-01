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Ugur Project: Sanat ve sanatçılar zor durumda


Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, sahne sanatlarını da olumsuz etkiledi. Pek çok müzisyen son 1 yıldır sahne alamıyor. Sektörün aktörlerinden DJ’ler de çok zor durumda kaldı. Ugur Project, sektördeki son durumla ilgili değerlendirmeler yaptı.

“Ugur Project” olarak tanınan müzisyen, pandemi kısıtlamalarının sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, “Müzik ve sahne sanatları tükenmek üzere… Konser ve mekan yasakları sebebiyle çok zor durumdayız.” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, sahne sanatlarını da olumsuz etkiledi. Pek çok müzisyen son 1 yıldır sahne alamıyor. Sektörün aktörlerinden DJ’ler de çok zor durumda kaldı.  Ugur Project, pandemi ile mücadele kapsamında müzik sektöründe saat sınırı ve müzik yasağı gibi kısıtlamalar getirildiğini kaydederek, “Müzisyenler, pandemi kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Bu sebeple büyük bir handikabın içine girdik. Eğlence yerlerinin kapatılması, düğünlere kısıtlama getirilmesi ve müzik yayınlarının bitirilmesi demek bizim iş yerlerimizin kapanması demek. Yani hepimiz işsiz kaldık. Müzisyenler ve sahne emekçileri olarak hiçbir destek alamadık. Hatta intihar eden müzisyenler oldu.” ifadelerini kullandı.

Müzik ve sahne sanatları tükenmek üzere

Eğlence yerlerinin kalabalık olduğu için kapatıldığını; ancak daha kalabalık bazı toplantılara izin verildiğini hatırlatan deneyimli müzisyen, bunun sektörde hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti. Bu tür ayrımcı uygulamaların müzisyenlerin tepkisine yol açtığını belirten Günay Başaran, şu ifadeleri kullandı; “Müzisyenlere ve sahne sanatçılarına acilen destek verilmesi gerekiyor. Bu alanda kapsamlı bir çalışma beklentimiz var. Artık arkadaşlarımız müzik aletlerini satarak geçinmeye çalışıyor. Yani ekmek teknelerini cüzi fiyatlarla satarak ayakta durma mücadelesi veriyorlar. Kalabalık programlara izin verilip müzisyenlerin işlerine izin verilmeyince bunalıma giren arkadaşlar oldu. Pandemi sonrası ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çoğumuzun sosyal güvencesi yok!”

Ugur Project, “Müzik sektörü çevresinde gelir elde eden binlerce insan var. DJ’ler, solistler, orkestra, sesçiler, ışıkçılar, menajerler, ulaşım görevlileri ve mekân çalışanları mağdur… Müzik ve sahne sanatları tükenmek üzere… Konser ve mekan yasakları sebebiyle çok zor durumdayız.” sözlerini vurguladı. Tecrübeli DJ, yetkililerin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini; kontrollü normalleşme sağlanan sektörler gibi gerekli önlemlerle sektörün tekrar canlanabileceğini sözlerine ekledi.

Galeri
📆 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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