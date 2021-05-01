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İstanbul’da beklenen etkili sağanak yağmur başladı


İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı – Tıkla İzle

Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre, İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Beyoğlu ve Sarıyer’de ise kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bayrakların koparcasına sallandıkları görüntülendi. Sarıyer’de ise rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Mega kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ise kameraya böyle yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak başladı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt’ta şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyesini kullanırken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise yağmur altında ıslandı. Yağmurun akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

📆 21 Mayıs 2021 Cuma 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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