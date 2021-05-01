İstanbul’da beklenen etkili sağanak yağmur başladı

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

İstanbul’da beklenen sağanak yağmur başladı – Tıkla İzle

Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre, İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Beyoğlu ve Sarıyer’de ise kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bayrakların koparcasına sallandıkları görüntülendi. Sarıyer’de ise rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Mega kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ise kameraya böyle yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak başladı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt’ta şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyesini kullanırken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise yağmur altında ıslandı. Yağmurun akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.