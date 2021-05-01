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Kadıköy Gazetesi » Genel, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » ‘KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE, OSMAN BEY, UMUR BEY’İN CEZASINI KESECEK Mİ?
‘KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE, OSMAN BEY, UMUR BEY’İN CEZASINI KESECEK Mİ?


59. Bölüm Fragman

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 19 Mayıs Çarşamba saat 20:00’de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizinin 59’uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay’a saldıran Umur Bey’den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci fragmanda, Osman Bey, Umur Bey’i Kayı Obası’na getirerek hesap soruyor.

Fragmanda “Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen’in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?” sözleriyle hesap soran Osman Bey’in Umur Bey’in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun’un, “Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?” sorusu da yer aldı.

58’inci bölümde Malhun Hatun’la evlenme kararı alan ve kız istemek üzere Umur Bey’in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey’in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Umur Bey, Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen Nikola’dan aldığı bilgiyle Togay’ın kampını vurmaya gitmişti.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Galeri
📆 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
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18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[e]
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