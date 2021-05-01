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İSTANBUL’DA ŞİLE VE EMİRLİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE


İSKİ, kente temiz ve içilebilir su sağlamak için yatırımlarına devam ediyor. Günlük kapasitesi 2 milyon metreküpü aşacak Emirli 2. Kademe İçme Suyu Tesisi inşasında sona yaklaşıldı.  Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi ise yüzde 50 oranında tamamlandı. Her iki tesisin de 2021 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. 

İstanbul’a 7/24 temiz içme suyu sağlayan İSKİ, yeni yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda inşaatlarına başlanan 2 içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar hızla devam ediyor. 

Bu kapsamda, halihazırda Anadolu Yakası’nın tamamı ile Avrupa Yakası’nda Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerine hizmet veren Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin (Emirli 2. Kademe) kapasitesi yükseltiliyor. Projenin tamamlanmasıyla tesisin günlük kapasitesi 500 bin metreküp artarak toplam 2 milyon 50 bin metreküpe çıkacak. Yaklaşık yüzde 95’lik kısmı tamamlanan tesis inşaatının, 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

ŞİLE’NİN GELECEĞİ BUGÜNDEN PLANLANIYOR

Şile ve çevresinin gelecek yıllarda ortaya çıkması öngörülen su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaatına başlanan Şile İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi ise günlük 20 bin metreküp olacak.

Çevre bölgeye de hizmet verecek tesisin inşaatı yüzde 50 oranında tamamlandı. Şile İçme Suyu Arıtma Tesisinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. 

📆 14 Mayıs 2021 Cuma 21:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 39 25 6 8 87 43 +44 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 39 25 6 8 77 35 +42 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 39 24 7 8 70 40 +30 79 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor (Y) 39 18 14 7 48 36 +12 68 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Sivasspor 39 15 17 7 52 42 +10 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Hatayspor 39 17 10 12 62 52 +10 61
7 Alanyaspor 39 16 9 14 57 45 +12 57
8 Fatih Karagümrük 39 15 12 12 59 51 +8 57
9 Gaziantep 39 14 13 12 58 51 +7 55
10 Göztepe 39 13 12 14 58 57 +1 51
11 Konyaspor 39 12 13 14 49 48 +1 49
12 Çaykur Rizespor 39 12 12 15 53 67 -14 48
13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
14 Yeni Malatyaspor 39 10 15 14 48 50 -2 45
15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 39 9 14 16 34 50 -16 41
18 BB Erzurumspor (D) 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
20 Gençlerbirliği 39 10 8 21 43 74 -31 38
21 Denizlispor (D) 39 6 10 23 37 72 -35 28

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