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Kadıköy Gazetesi » Genel, Gezi-Alışveriş » TM44 denetimi nedir ve kimlere gereklidir?
TM44 denetimi nedir ve kimlere gereklidir?


Bir TM44 klima incelemesinin amacı, işletme sahiplerine ve yöneticilerine klimalarının ne kadar enerji verimli olduğu konusunda bir rapor sunmaktır. Tavsiyeye uymak zorunlu olmamakla birlikte, her beş yılda bir TM44 inspection yaptırmak zorunludur.

Bir TM44 klima incelemesi, akredite bir enerji değerlendiricisinin ziyaretini içerir. Kontrol ayarları dahil olmak üzere tüm klima sistemlerinizin tam bir incelemesini yapacaklar. Sistemin metrekare için yeterli ve etkili olup olmadığına dair bir değerlendirme içerir.

Rapor ayrıca, soğutma sistemlerinizin nasıl daha enerji verimli olabileceği konusunda tavsiyelerde bulunacak; bu, hiçbir mali harcama içermeyen ince ayar kontrollerini içerebilecek. Ayrıca değiştirme veya alternatif soğutma çözümleri önerebilirler.

TM44 denetimine kimin ihtiyacı var?

Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği 2007, sistemin 4 Ocak 2009’da 250kW ve üzeri için denetlenmesini sağlamak için bir iklimlendirme sisteminin çalışmasını kontrol eden veya yöneten herhangi bir kişi veya kişide yasal bir zorunluluk olan TM44 denetimi (Klima) getirmiştir.

Bugüne kadar, Birleşik Krallık’ın tamamında perakende, mühendislik, bankacılık, eğitim ve hizmet sektörlerindeki müşteriler için 1800’ün üzerinde TM44 denetimini tamamladık.

Bu, İngiltere ve Galler’de 12kW üzerindeki her kurulumun artık yerinde bir denetim sertifikası ve raporu olması gerektiği anlamına gelir (Ocak 2008’den sonra kurulan ve 5 yıl içinde incelenmesi gereken sistemler hariç). Bir sonraki yenileme turu Ocak 2016’da yapılacaktır, bu nedenle bunu zamanında yenilemenizi sağlamak için mümkün olan en kısa sürede TM44 değerlendiricimize rezervasyon yaptırmak için arayın.

Covid19 değerlendirmeleri artık HVAC kontrolü ve kullanımına ilişkin herhangi bir değerlendirmenin bir parçası olarak gereklidir. Daha fazla doğal hava akışı ve artan hava değişimleri sağlamanın önemi çok önemlidir. TM44 incelemelerini gerçekleştirirken, Covid19 kontrolü hakkında ek rehberlik de sağlayacağız.

📆 06 Mayıs 2021 Perşembe 00:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş (X) 37 25 6 6 85 38 +47 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 37 23 7 7 67 37 +30 76 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 37 23 6 8 70 33 +37 75 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Sivasspor 37 14 16 7 50 41 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Alanyaspor 38 16 9 13 55 42 +13 57
7 Hatayspor 37 16 9 12 60 51 +9 57
8 Gaziantep 37 14 12 11 54 46 +8 54
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 +4 51
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 +3 51
11 Konyaspor 37 11 12 14 47 47 0 45
12 Çaykur Rizespor 37 11 12 14 48 59 -11 45
13 Antalyaspor 38 9 16 13 40 53 -13 43
14 Başakşehir 37 11 10 16 41 55 -14 43
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 -6 41
16 Kasımpaşa 37 10 10 17 42 54 -12 40
17 Kayserispor 37 9 12 16 34 50 -16 39
18 MKE Ankaragücü 37 10 8 19 44 59 -15 38 2021-22 1. Lig
19 BB Erzurumspor 38 9 10 19 41 65 -24 37
20 Gençlerbirliği 37 9 8 20 37 66 -29 35
21 Denizlispor (D) 37 6 10 21 36 67 -31 28

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