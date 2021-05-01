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BOZDAĞ FİLM’DEN ÇOK KONUŞULACAK BİR TARİHİ PROJE DAHA: BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YAKINDA ATV’DE BAŞLIYOR!


Teaser

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi ile yakında atv ekranlarında olacak. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesini anlatacak.

Cengiz Han’ın “keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Genel yönetmenliğini Metin Günay’ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat’ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

BOZKIRIN ARSLANI CELALEDDİN

Yapım: Bozdağ Film

Proje tasarım: Mehmet BOZDAĞ

Yapımcı: Mehmet BOZDAĞ

Genel Yönetmen: Metin GÜNAY

Yönetmen: Nurgisha ALMURAD

Senaryo: Mehmet BOZDAĞ, İsmail GÜNEŞ, Rafet ELÇİ, Engin SAYGILI

Oyuncular: Emre KIVILCIM (Celaleddin) Yulduz RADJABOVA (Kutlu Bike) Jovahir ZAKKROV (Cengizhan) Rano SHODİYEVA (AyÇiçek) Rayxon ULESANOVA (Mihri Cihan) Tohir SAİDOV (Nizamülmülk) Cemal HÜNAL (Behram) Sezgin ERDEMİR (Timur Melik) Akbarhoja RASULOV (Uzlagşah) Kaan YALÇIN (Sultan Aleaddin) Ferhat Yılmaz (Şemseddin) Jamsid SAGATOV (Cebe) Ali KHAN (Cuci) Feruza NORMATOVA (Şirin Hatun) Akmal MİRZO (Subutay) Johangir ABDULMALİKOV (Kılıç) Yaxyo POLATOV (Akşah) Ebu Bekir ÖZTÜRK (Payidar) Mehmet PALA (Ötkir) Hasan Fehmi GÖKDENİZ (Şaman) Ayhan Levent (Atanazar)

Galeri
📆 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 37 25 6 6 85 38 +47 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 37 23 6 8 70 33 +37 75 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 36 22 7 7 64 36 +28 73 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Alanyaspor 38 16 9 13 55 42 +13 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Hatayspor 37 16 9 12 60 51 +9 57
7 Sivasspor 36 13 16 7 49 41 +8 55
8 Gaziantep 36 14 12 10 54 45 +9 54
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 +4 51
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 +3 51
11 Konyaspor 37 11 12 14 47 47 0 45
12 Çaykur Rizespor 37 11 12 14 48 59 -11 45
13 Antalyaspor 38 9 16 13 40 53 -13 43
14 Başakşehir 37 11 10 16 41 55 -14 43
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 -6 41
16 Kasımpaşa 37 10 10 17 42 54 -12 40
17 Kayserispor 37 9 12 16 34 50 -16 39
18 MKE Ankaragücü 37 10 8 19 44 59 -15 38 2021-22 1. Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 37 9 8 20 37 66 -29 35
21 Denizlispor (D) 37 6 10 21 36 67 -31 28

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