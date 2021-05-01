BOZDAĞ FİLM’DEN ÇOK KONUŞULACAK BİR TARİHİ PROJE DAHA: BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YAKINDA ATV’DE BAŞLIYOR!

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‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi ile yakında atv ekranlarında olacak. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesini anlatacak.

Cengiz Han’ın “keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Genel yönetmenliğini Metin Günay’ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat’ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

BOZKIRIN ARSLANI CELALEDDİN

Yapım: Bozdağ Film

Proje tasarım: Mehmet BOZDAĞ

Yapımcı: Mehmet BOZDAĞ

Genel Yönetmen: Metin GÜNAY

Yönetmen: Nurgisha ALMURAD

Senaryo: Mehmet BOZDAĞ, İsmail GÜNEŞ, Rafet ELÇİ, Engin SAYGILI

Oyuncular: Emre KIVILCIM (Celaleddin) Yulduz RADJABOVA (Kutlu Bike) Jovahir ZAKKROV (Cengizhan) Rano SHODİYEVA (AyÇiçek) Rayxon ULESANOVA (Mihri Cihan) Tohir SAİDOV (Nizamülmülk) Cemal HÜNAL (Behram) Sezgin ERDEMİR (Timur Melik) Akbarhoja RASULOV (Uzlagşah) Kaan YALÇIN (Sultan Aleaddin) Ferhat Yılmaz (Şemseddin) Jamsid SAGATOV (Cebe) Ali KHAN (Cuci) Feruza NORMATOVA (Şirin Hatun) Akmal MİRZO (Subutay) Johangir ABDULMALİKOV (Kılıç) Yaxyo POLATOV (Akşah) Ebu Bekir ÖZTÜRK (Payidar) Mehmet PALA (Ötkir) Hasan Fehmi GÖKDENİZ (Şaman) Ayhan Levent (Atanazar)

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