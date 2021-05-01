MÜSLÜMAN’IN DEVRİMCİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ RUHU ve BİR MAYIS’IN ÇAV BELLA RUHU…

Allah tarafından insanlık tarihinin en büyük devrimine, özgürlük ve barış hareketine vesile kılınan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın ümmeti olanların kalbini, aklını, inancını, imanını, özgürlüğünü, parti, cemaat, tarikat, lider, hoca, şeyh, makam, mevki, para, şöhret gibi insanı insanlığından, kendinden, Allah’tan eden kişi, oluşum ve tarafgirliklere bağlayarak kullara, nefsine, beklentilerine kul, köle olması, mümin’in devrimci, özgür, barışçı ruhunun menfaatçi, tembel, beleşçi, ikiyüzlü, korkak, çıkarcı, köle zihniyetli bir ruha dönüşmesine yol açmıştır.

Türk Milletinin; özgürlüğü, adaleti, sevgiyi, saygıyı, liyakati, ahlakı, emanete sadakati terk edip, kibri, taassupları, tarafgirlikleri ve menfaatleri için bölünüp paramparça olarak birbirine düşman olmasının, birlik beraberliği, kardeşliği, barışı emreden Yüce Allah’ın katında hükmü nedir bilemem ama 1 Mayıs veya çav bella ruhunun Peygamber Efendimizden bizlere gelen devrimci, özgürlükçü, adaletçi, barışçı, fedakâr mümin ruhunun yanında çerez bile olamayacağını bilirim.

Ne yazık ki halimiz ayan beyan ortada. Bu durumda ey! Müslüman Türk Milleti hep birlikte ‘‘Çav Bella’’…

AHMET BERHAN YILMAZ