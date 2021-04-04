Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazanın bitmesine günler kala bayram tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan tarihinde saat 19.00’da tam kapanma sürecinin başlayacağı duyuruldu ayrıca idari izin ile ilgili bir açıklama geldi. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte detaylar…

Ramazan Bayramı tatili için kamuda idari izin günleri belli oldu. Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği açıklama Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi. Yapılan açıklamada, “kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” ifadeleri kullanıldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak, bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.

Kamu çalışanlarına bayram kaç gün tatil: Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs’ta tam, 12 Mayıs’ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

Yazıda şu detaylar yer aldı; “30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”

Ramazan bayramı tarihleri ise şöyle;

Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi