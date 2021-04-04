TAM KAPANMA DÖNEMİNDE BORÇTAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMAYACAK

Enerjisa Enerji, 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihlerinde devam edecek tam kapanma süresince elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin elektrik işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

BORÇTAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANMAYACAK

Alınan tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince mesken (ev) ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Tam kapanma süresince fatura çıkarılmaya devam edilecek, ancak bu süreçte çıkarılan mesken (ev) ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günleri müşterilerimizde bir mağduriyet yaratmamak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

TÜM KANALLAR HİZMETE AÇIK

Enerjisa Enerji müşterileri, bu süreçte tüm elektrik işlemlerini Enerjisa Mobil uygulaması, online.enerjisa.com.tr ve E-Devlet üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecekler. Çağrı Merkezleri 7/24 açık olacak; ayrıca müşteri hizmet noktalarımız da dönüşümlü çalışma yöntemiyle hizmet vermeye devam edecekler.