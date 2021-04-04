Kripto para vurguncusu Faruk Fatih Özer yurt dışına böyle kaçmış

Kripto para vurguncusu yurt dışına böyle kaçtı – Tıkla İzle
Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği tespit edildi. Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş (X)
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|+37
|72
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|+27
|69
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|+33
|66
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|+9
|60
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|+16
|55
|6
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|+14
|53
|7
|Gaziantep
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|+9
|51
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|+7
|51
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|+9
|50
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|+3
|47
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|-10
|42
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|-11
|42
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|-3
|41
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|-12
|38
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|-6
|37
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|-14
|37
|17
|Başakşehir
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|-16
|36
|18
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|-17
|35
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|-22
|34
|20
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|-26
|32
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|-27
|27
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