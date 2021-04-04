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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kripto para borsası Thodex’in sahibine “Dolandırıcılıktan” suç duyurusu
Kripto para borsası Thodex’in sahibine “Dolandırıcılıktan” suç duyurusu


Kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer’in kurduğu Koineks A.Ş.’nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex’in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti.

Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex’te yaklaşık 390 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.

Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

‘Thodex’ kripto para borsası hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma

Kripto para borsası Thodex’in yatırımcılarının dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadeleri alındığı öğrenildi.

Kripto para borsası Thodex’in sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuya ilişkin re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

📆 22 Nisan 2021 Perşembe 14:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 +15 52
7 Gaziantep 33 13 12 8 49 39 +10 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35
18 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34 2021-22 1.Lig
19 Başakşehir 33 8 9 16 36 53 -17 33
20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

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