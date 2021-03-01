KALP HASTALIĞI VE KANSER RİSKİ

Halkımızın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk bu kapsamda halkımıza şu bilgileri aktarıyor
“Yıllar önce, kalp hastalığı ve kanserin farklı risk faktörlerine sahip olduğuna inanılıyordu (birçok insanın halihazırda her iki cephede de tehlikeli olduğunu anladığı sigara dışında). Bununla birlikte, araştırmacılar artık kardiyovasküler sağlığı teşvik etmenin ve kanseri önlemenin farklı stratejiler gerektirmediğini biliyorlar. Örneğin, egzersiz ve beslenme alışkanlıkları her ikisini de büyük ölçüde etkileyebilir.
Elbette, kalp sağlığını korumak, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini izlemeyi içerir – ama aslında bundan çok daha fazlası var. Örneğin, yüksek insülin seviyelerinden ve aşırı iltihaplanmadan kaçınarak, aynı anda birkaç önemli kanser riskini ortadan kaldırırken iyi kalp sağlığını geliştirmek mümkündür.
Diyet kalp sağlığını ve kanser riskini nasıl etkileyebilir?
Beslenme hem kalp sağlığı hem de kanser riski açısından önemlidir. Kalbinizi korumak, kanseri önlemek ve genel sağlığı teşvik etmek için beslenme alışkanlıklarınızı nasıl değiştireceğinize dair bazı ipuçları:
Tüm kanser hastalarına şifalar diliyor Sayın Hocamız Dr Emre Ertürk’e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz .
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|+33
|64
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|+34
|61
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|+23
|59
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|+9
|55
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|+19
|49
|6
|Gaziantep
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|+10
|47
|7
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|+12
|46
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|+8
|44
|9
|Sivasspor
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|+2
|40
|10
|Göztepe
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|+2
|39
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|-7
|39
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|0
|36
|13
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|-11
|34
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|-4
|32
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|-14
|31
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|-16
|31
|17
|Başakşehir
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|-16
|30
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|-14
|29
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|-21
|27
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|-25
|27
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|-24
|25
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