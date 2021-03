BUZ LAZER TEDAVİSİ

Buz lazer tedavisi, epilasyon uygulamaları içerisinde en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Ütüleme teknolojisi, epilasyon teknolojilerinde kullanılan en önemli tekniklerden birisidir. Bu uygulamanın buz lazer başlığı ile yapılması hem daha acısız hem daha etkili bir epilasyon tedavi yöntemidir.Buz lazer tedavisi ile hem kadınlar hem erkekler için istenmeyen tüylerden sonsuza kadar kurtulmak mümkün olmaktadır.

Buz Lazer Tedavisinin Avantajları

Buz lazer tedavisi uygun fiyatlı olması açısından birçok yönteme göre daha avantajlıdır. Ayrıca buzlu uygulama olması sebebi ile konforlu bir kullanım sağlar Buz lazer uygulama esnasında cildi soğutur. 6 ayrı cilt tipi özelliğine göre farklı ayarları bulunur ve bu sebeple de her cilt ve tüy tipi için özel uygulama yapılır. Buz lazer teknolojisi enerjiyi böler. Bu sayede de normal lazer uygulamalarına göre çok daha fazla sayıda atış yapar. Bu şekilde de çok daha verimli ve etkili sonuca ulaşılır. Buz lazer geleneksel tip lazerlere göre daha etkilidir ve dört mevsim rahatlıkla uygulanabilir. Ayrıca her cilt tipi için uygundur. Buz lazer teknolojisi ile en kısa sürede maksimum seviyede sonuç alınabilir.

Buz Lazer ile İstenmeyen Tüylere Kalıcı Çözüm

Gerek kadınlar gerekse erkekler için istenmeyen tüyler her zaman en büyük problemlerden bir tanesidir. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılan tüy dökücü kremler hem cilde zarar verirken hem de kısa süreli bir çözüm sağlar. Jilet kullanılan bölgede ise sonradan tüylerde kalınlaşma ve sertleşme gözlenir. Evde kullanılan epilasyon makineleri ile de kıl dönmeleri ve batıklar oldukça can sıkıcı olmaktadır. Bu ve bunun gibi durumlarla karşılaşan herkes için buz lazer tedavisi en çok tavsiye edilen yöntemdir. Buz lazer ile cilde zarar vermeden etkili ve sağlıklı bir sonuç alınır. Cilde dosttur ve işlem nazikçe uygulanır. Cilt üzerinde leke ya da yara oluşumu gözlenmez.

Ağrısız ve Acısız Buz Lazer

Her an ve her durum için hazır olmayı, lekesiz ve pürüzsüz bir cilde kavuşmayı herkes ister. Buz lazer tedavisi ile özel günlerde giyeceğiniz abiye kıyafetler için ya da bikini giymek için her daim hazır olursunuz. Buz lazer uygulaması, cihaza takılan buz başlığı sayesinde tamamen acısız ve konforlu bir işlemdir. Özellikle ağrı eşiği düşük olan kadınlarda en çok tercih edilen yöntemdir. Eski yöntemlerdeki lazer uygulamaları ağrı nedeni ile tam bir işkenceye dönerken yeni geliştirilen buz lazer uygulaması ile ağrısız ve acısız işlem yapılır.

Buz Lazer Nasıl Çalışır

Buz lazer epilasyonu ütüleme epilasyon mantığı ile çalışır. Buz başlık cilt yüzeyine temas ettirilir ve gezdirilir. Bu şekilde cilt altındaki kıl kökleri yakılır. Ayrıca buz lazer uygulaması cildi -3 dereceye kadar soğuttuğu için de ağrı ve acı hissedilmez. Uygulama esnasında yanık ya da herhangi bir leke oluşmaz.