Bakan Soylu’dan merak uyandıran “Kırmızı Çizgimiz” paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Üzerinde “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” yazılı bir görsel paylaşan Soylu’nun bu hareketinden sonra gözler 30 Mart tarihine döndü. Soylu’nun paylaşımı kısa sürede çok fazla etkileşim aldı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|+33
|64
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|+34
|61
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|+23
|59
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|+9
|55
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|+19
|49
|6
|Gaziantep
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|+10
|47
|7
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|+12
|46
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|+8
|44
|9
|Sivasspor
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|+2
|40
|10
|Göztepe
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|+2
|39
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|-7
|39
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|0
|36
|13
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|-11
|34
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|-4
|32
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|-14
|31
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|-16
|31
|17
|Başakşehir
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|-16
|30
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|-14
|29
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|-21
|27
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|-25
|27
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|-24
|25
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