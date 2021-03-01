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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 66,84’e ulaştı
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 66,84’e ulaştı


İstanbul’da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 66, 84’e yükseldi.

İstanbul’da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 66,84’e yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

– Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 83,57
– Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 46,86
– Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 35,18
– Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 66,84
– Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 59,62
– Terkos barajı doluluk oranı yüzde 62,13
– Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59,42
– Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 76,98
– Darlık barajı doluluk oranı yüzde 78,05
– Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 47,39

📆 23 Mart 2021 Salı 11:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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