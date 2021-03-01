MERAK EDENLERE…

Dinci değilim, sağcı değilim, solcu değilim.

İdeolojik, siyasi, sosyal, dinci hiçbir gruba, partiye, hizbe bağlı değilim.

Faşist, kapitalist, komünist, sosyalist, cemaatçi, tarikatçı, o grupçu, bu grupçu, o’cu, bu’cu, şu’cu, herhangi bir şeyci, herhangi bir kişici değilim, herhangi bir izm’ci değilim.

Değilim çünkü böylesi bağlılıklar, teslimiyetler tarafgirliğe, taassuba, vicdansızlığa, merhametsizliğe, adaletsizliğe, aklı bir kenara koyarak yaşamaya yol açmaktadır.

Kendi bağlandığı “şeyciliği, kişiciliği” istismar ederek kişisel, grupsal menfaat sağlamaya çalışanlar kendinden olmayana her türlü adaletsizliği, haksızlığı, aşağılamayı reva görerek Müslüman Türk Milletinin yaşam düsturundan uzaklaşmaktadır.

Bütün bu sebeplerle;

İnsanlık değerlerine bağlıyım.

İman etmiş, Mümin bir Müslümanım, Türküm, milliyetçiyim, dindarım.

Vatanıma, milletime, bayrağıma sevdalıyım.

İslam ile yoğrulmuş olan milletimin bütün değerlerine, töresine, geleneklerine bağlıyım.

Allah’ın emri üzerine kula kulluğa, kula bağlılığa, kula teslimiyete karşıyım.

Allah’ın emri üzerine takvadan başka hiçbir üstünlük tanımam, kimseyi kendimden üstün, kendimi kimseden üstün görmem, göremem.

Peygamber Efendimizden başka hiç kimseyi rehber, önder, lider, mürebbi olarak tanımam, görmem, bağlanmam.

İslam’ın getirdiği bütün değerlere ve sorumluluklara bağlıyım, Allah’ın bütün emirlerini yerine getirmeye çalışırım ve bu sebeple akıl, vicdan, merhamet, adalet, özgürlük, barış, eşitlik, hak hukuk değerlerini hayatımın odağına koyarım.

Yine bu sebeple sevgiye, saygıya, dostluğa, dayanışmaya, yardımlaşmaya önem veririm.

Vatanımı, milletimi bölen, ayrıştıran, ötekileştiren, insanlar arasına nifak sokan her şeye ve herkese karşıyım.

Allah’ın insanlara tanıdığı insanlık haklarını, temel hak ve özgürlükleri benim vatanıma, milletime, dinime, imanıma yönelik haklarıma saygı gösterildiği sürece korumaya çalışırım

AHMET BERHAN YILMAZ