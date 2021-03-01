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Kadıköy Gazetesi » Genel, Kadın, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile feshedildi
İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile feshedildi


İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi.

Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.

📆 20 Mart 2021 Cumartesi 14:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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