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Gebze’de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı


Gebze’de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde genç avukatın nişanlısı gözyaşlarına boğuldu.

GEBZE’DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT ERSİN ARSLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (VOLKAN KAYALAR/İSTANBUL-İHA) Gebze’de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde genç avukatın nişanlısı gözyaşlarına boğuldu.

Gebze’de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı – Tıkla İzle

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün haciz memurlarıyla birlikte icra işlemleri için gittiği adreste ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak öldürülen Avukat Ersin Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Genç avukatın cenazesi önce Esenler ‘de bulunan baba evine getirildi. Genç avukat için burada helallik alındı. Bu sırada avukatın babası Bahri Arslan, annesi Gülver Arslan ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Ayşe Gül gözyaşlarına boğuldu.

Alınan helalliğin ardından Arslan’ın cenazesi Esenler Mimar Sinan Camii’ne getirildi. Avukat Arslan’ın cenazesine Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, meslektaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Yenidoğan mezarlığına götürüldü. Öte yandan genç avukatın tabutunun üzerine avukatlık cübbesinin de konulduğu görüldü.

📆 17 Mart 2021 Çarşamba 22:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

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