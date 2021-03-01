TÜKODER, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kutlama günü değil, bir anma bir mücadele günüdür. Neden mi?

TÜKODER, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kutlama günü değil, bir anma bir mücadele günüdür. Neden mi?

TÜKODER ( Tüketiciyi Koruma Derneği ) Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da;

“8 Mart1857’ de Amerika’da Kadın Tekstil işçileri “ Eşit İşe Eşit Ücret “ talebiyle başlattıkları grevde fabrikada çıkan yangında yanarak öldüler. Onun içindir ki 8 Mart bir kutlama günü değil, Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkma günüdür.

Türkiye’de nüfusun 41 milyon 433 bin 861’i kadın. Neredeyse kadın-erkek nüfusu eşit hale gelmiş bulunuyor. Ancak;

Halen 1.872.537 kadın okuma yazma bilmiyor,

Kadınların iş gücüne katılımı % 34.2,

Kadınların % 42.1’i kayıt dışı çalışıyor,

Kadın milletvekili sayısı 81,

16 Bakanın sadece 2’si kadın,

1389 belediyenin sadece 43’ünde kadın belediye başkanı var,

2020 yılında 269 kadın cinayetlerine kurban gitti ve 152 kadının da şüpheli ölümle hayatı son buldu,

Her dört kadından biri fiziksel şiddet mağduru,

TÜİK verilerine göre son beş yılda 232.313 küçük kız çocuğu, evlendirildi.

Türkiye ;

Kadın Barış ve Güvenlik Endeksi Araştırmasına göre yaşam

kalitesinin en yüksek olduğu 167 ülke arasında 114. Sırada,

Kadın milletvekili sayısında 192 ülke arasında 119. Sırada,

Dünya Ekonomik Forumunun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitliği raporunda da 153 ülke arasında 130. Sırada..

Bu sayılar bize ülkemizde kadınların her alanda erkeklerle eşit olmadıklarını, kadın-erkek eşitliğini sağlayacak politikaların oluşturulmadığını, kadının ekonomik-sosyal ve kültürel olarak yükseltilmesi için düzenlemeler yapılmadığını, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin topluma öğretilmediğini ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi konusunda kesin çözümler üretilmediğini ortaya koymaktadır.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasette eşit sayıda temsil edilmemesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir.

Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir ve son 10 yılda Kadına yönelik şiddet % 1400 oranında ARTMIŞTIR.

EVET ! SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE OLMAK BUDUR.

Dünya Kadınlar Günü’nde Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden ve kadın cinayetlerinde katledilen tüm kadınlarımızı saygıyla anıyor ve ;

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sağlanana kadar,

Şiddetten arındırılmış bir toplum yaratana kadar,

Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alana kadar,

Hak ihlalleri bitene kadar

Ekonomide, eğitimde, iş hayatında ve siyasette erkeklerle eşit hale gelene kadar,

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ,

NE YAPARSANIZ YAPIN

BiZİ DURDURAMAYACAK VE

BİZİ TÜKETEMEYECEKSİNİZ diyoruz !!