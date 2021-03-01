OSMAN BEY OBADAKİ HAİNİ BULABİLMEK İÇİN AND İÇİYOR! MOĞOLLAR DÖNÜYOR

48. bölüm Fragman

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 3 Mart Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizinin 48’inci bölümüne efsanevi Moğol komutanı Togay’ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey’in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak.



SAVCI BEY FLATYOS’TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca’nın yaralanması ile sarsılan Kayı alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos’un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

OSMAN BEY’İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman’ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans’la mücadele eden Osman Bey’in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey’e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola’nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

YARALANAN BAYHOCA’NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca’nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik’in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey’le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmenler: Ahmet Yılmaz-Fethi Bayram

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Kanbolat Görkem Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Mert Turak (Süleyman), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Tekin Temel (Melik), Emel Dede (Gonca), Ömer Ağan (Saltuk), Yağızkan Dikmen (Bayhoca), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı)

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