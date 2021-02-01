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‘KURULUŞ OSMAN’ NEFES KESEN BÖLÜMÜYLE REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE


48. Bölüm Fragman

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 47’nci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Tüm Kişiler kategorisinde 13,46 reyting, 27,81 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde 13,53 reyting 26,58 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı olan ‘Kuruluş Osman’, geceyi zirvede kapattı.

‘Kuruluş Osman’, #ŞehitlerYurdu etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 47’nci bölümüne Kayı alpleri ve Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği savaş ve Bayhoca’nın vurulması damga vurdu.

Çömlekçi’yi kimin öldürdüğünü bulup hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey’in Dündar Bey’i yakalamasına Papalık ajanları Süleyman ve Melik engel oldu. İkili Dündar Bey’i saklayıp hedef şaşırtırken, katilin kimliği ile ilgili bir ipucu yakalayan Malhun Hatun ise bu bilgiyi kendine sakladı.

Göktuğ’u kutsal emanetlerin bir kısmı ile birlikte İnegöl’e gönderen ve Nikola’nın güvenini kazanmasını isteyen Osman Bey, Nikola’nın Konstantinopolis’e çağırıldığı istihbaratını elde etti. Nikola’ya baskın vermeyi planlayan Osman Bey, operasyonu adım adım planladı ancak Dündar Bey sayesinde Nikola da Osman Bey’in harekatından haberdar oldu.

Osman Bey, Türk obalarının uç bölgesinde iskan edilmesi planı çerçevesinde Selcan Hatun’un obasına davet yolladı. Selcan Hatun’un obadan ayrılışı hüzünlü anlara sebep olurken; Malhun Hatun ise obasının hangi arazide iskan edileceği konusunda Osman Bey’le sıkı pazarlığa girişti.

Nikola’yı Ermenibeli mevkiinde pusuya düşürmeyi hesaplayan Osman Bey’in planı tıkır tıkır işlerken; Flatyos ve Bizans destek kuvvetlerinin birden ortaya çıkması işleri karıştırdı. Bayhoca, Flatyos’un attığı oklarla vurulurken; Osman Bey ve alpleri sayıca üstün Bizans kuvvetleri tarafından çembere alındı.

‘Kuruluş Osman’ın 47’nci bölümünde Malhun Hatun’un babası Umur Bey de ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN

Yapım: Bozdağ Fi̇lm
Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Genel Yönetmen: Metin Günay
Yönetmenler: Ahmet Yılmaz-Fethi Bayram
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Kanbolat Görkem Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Mert Turak (Süleyman), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Zeynep Tuğçe Bayat (Targun Hatun), Tekin Temel (Melik), Emel Dede (Gonca), Ömer Ağan (Saltuk), Yağızkan Dikmen (Bayhoca), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı)

https://www.instagram.com/m.mehmetbozdag/

https://youtube.com/bozdagfilm

Galeri
📆 25 Şubat 2021 Perşembe 11:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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