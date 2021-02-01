Soner Arıca’dan “Aşka Cezalı” isimli yeni single

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, söz ve müziği kendisine ait olan “Aşka Cezalı” isimli yeni single’ını bugün (5 Şubat Cuma günü) müzikseverlerle buluşturuyor.

Projeler arka arkaya gelecek

Bu yıl arka arkaya single, albüm ve proje albüm paylaşmaya hazırlanan Soner Arıca’nın “Aşka Cezalı” isimli yeni şarkısında aranjör olarak Miraç Kutlu’nun imzası var. Duygusal sözel yapısının yanı sıra güçlü, enerjik, canlı sahne performansı tadında düzenlenen şarkının mix ve masteringini Özgür Yurtoğlu yaptı.