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Kadıköy Gazetesi » Genel, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Soner Arıca’dan “Aşka Cezalı” isimli yeni single
Soner Arıca’dan “Aşka Cezalı” isimli yeni single


Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, söz ve müziği kendisine ait olan “Aşka Cezalı” isimli yeni single’ını bugün (5 Şubat Cuma günü) müzikseverlerle buluşturuyor.  

Projeler arka arkaya gelecek

Bu yıl arka arkaya single, albüm ve proje albüm paylaşmaya hazırlanan Soner Arıca’nın “Aşka Cezalı” isimli yeni şarkısında aranjör olarak Miraç Kutlu’nun imzası var. Duygusal sözel yapısının yanı sıra güçlü, enerjik, canlı sahne performansı tadında düzenlenen şarkının mix ve masteringini Özgür Yurtoğlu yaptı.

📆 04 Şubat 2021 Perşembe 23:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 -15 21 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
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