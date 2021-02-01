Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: ‘Asla istifa etmeyi düşünmüyorum’

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Asla istifayı düşünmüyorum” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: ‘Asla istifa etmeyi düşünmüyorum’ – Tıkla İzle

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, katıldığı TEKNOFEST etkinliğinde gazetecilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rektör Bulu yaptığı açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin en güzide kurumlarından birisidir. Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşü çok kıymetli. Boğaziçinde demokratik sınırlara uyduğu sürece insanların kendini ifade etme hakları vardır. Ben de buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onların zorlayan noktaya geldiği zaman ben de bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Demokratik eleştiri kültürünü mutlaka korumamız lazım. Bu ülkemiz için de Boğaziçi için de çok kıymetli. Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar, bu protesto kültürünü aşırıya götürdüler” ifadelerini kullandı.

Önceki gün üniversitede yaşanan olayları hatırlatan Bulu, “Yaşanan olaylarda rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak çalışanların saat 21.00’a kadar dışarı çıkmaları engellendi. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Bu kapsamda uyarılmalarına rağmen bu abluka kalkmadığı için bununla ilgili tedbir alınmak zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir” şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin çok daha iyi yerlere getirmek için çalışacağını vurgulayan Bulu, “Şimdiye kadar birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimizi rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne aktarma hayaliyle yaşadım uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için çok memnunum. Boğaziçinin paydaşlarıyla birlikte mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnafları ile birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi’ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içerisinde. O yüzden asla istifayı düşünmüyorum” dedi.