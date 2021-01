YARDIMCIOĞLU: KREDİ UYGULAMASI KALDIRILMALI, HER ÖĞRENCİYE BURS VERİLMELİ!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, üniversiteyi kazanan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen öğrenim kredisinin tamamen kaldırılarak; not ortalamasına göre her öğrenciye karşılıksız burs verilmesi gerektiğini söyledi.

Yardımcıoğlu, partisinin; üniversitede okuyan öğrencilere yönelik hazırladığı öneriler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında; öğrencilerin üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı yaşadığını ifade eden Yardımcıoğlu, öğrenci ve katkı kredisini ödeyememe kaygısının da öğrencileri depresyonun eşiğine getirdiğini belirtti.

Öğrencilerin okuldan sonraki hayatına borçlu olarak başladığını kaydeden Yardımcıoğlu, bu durumun, iş bulma sürecinde gençlerin motivasyonunu aşırı derecede düşürdüğünü aktardı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, “Bizim, Büyük Birlik Partisi olarak buna bir takım önerilerimiz var. Kredi uygulaması tamamen kaldırılsın. Allah rızası için kaldırılsın. Üniversiteyi kazanan öğrenciye, babasının ekonomik geliri ne olursa olsun, öğrenci olma hakkını kazanmış olmasının bir gereği olarak ve asgari ücretin belirli oranında burs verilsin. Ve burs verilirken de az çalışanla çok çalışan arasındaki fark gözetilsin” dedi.

“ÖĞRENCİYİ BORÇLANDIRMAK NASIL İZAH EDİLİR?”

Eğitim sisteminin bir bütün olarak yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Yardımcıoğlu, öğrencilere burs veya kredi adı altında verilen parayı da yetersiz bulduğunu kaydederek şu açıklamalarda bulundu“ Biz, şimdi bir bankaya gitsek ve kredi istesek; bize kredibilitemizin olup olmadığını sorarlar. Bizim findeks notuna bakmak isterler. Kredi notumuza bakmak isterler. Peki, öğrenciye kredi vermek nasıl bir düşüncedir? Öğrenciyi borçlandırmak nasıl izah edilir? Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla lisans ve ön lisans öğrencilerine 550 TL burs ve kredi veriyorsunuz. Yüksek lisansta bu rakam bin 100 liraydı. Doktorada bu rakam bin 650 liraydı. 550 lira ile ne yapılabilir ki? Ankara, İstanbul’da yaşayanların dolmuş parası bile değil bu! Öğrencilerin burs ve kredilerine zam yapıldı. Peki, ne kadar yapıldı? Lisans ve önlisans burs ve kredileri 550 liradan 650 liraya çıktı. Bin 100 lira olan yüksek lisans bursu bin 300 liraya çıktı. Bin 600 lira olan doktora bursu da bin 650 liraya çıktı. Bu neyin kredisi böyle? Öğrenciye niye kredi veriyorsunuz? Bir öğrencinin okulu bitirdikten sonra yaşadığı en büyük dert: askerlik, iş bulma, öğrenim kredisi borcu kaygısı.”

“AİLESİNİN GELİR SEVİYESİ NE OLURSA OLSUN HER ÖĞRENCİYE BURS VERİLMELİ!”

Önlisans ve lisans düzeyinde üniversiteyi kazanmış olan her öğrenciye, kredi yerine burs verilmesi gerektiğinin altını çizen Yardımcıoğlu, ailesinin gelir seviyesine bakılmadan bu imkândan tüm öğrencilerin yararlandırılması gerektiğini ifade etti. Yardımcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ailesinin gelir seviyesi ne olursa olsun her öğrenciye burs verilmeli! En büyük sosyal yardım budur. Bu ülkede üniversiteye giden öğrencilerin babaları da fakir fukara insanlar. Sofralarında peynir türünün bir tanesinin eksik olması karşılığında, tereyağı ve bal olmamasının karşılığında, daha düşük kalitede ve çeşitte bir takım gıdaların daha yüksek kaliteli gıdaların yerine ikame edilmesi karşılığında bu çocukları üniversite eğitimine yolluyorlar. Dolayısıyla bu insanlara kredi vererek ve okul biter bitmez de; ‘bu kredini öde bakalım’ demek çok yanlış bir davranış. Üniversiteyi kazanan önlisans ve lisans düzeyinde her öğrenciye, babasının geliri ne olursa olsun; ister fabrikası olsun ister asgari ücretle belediyede temizlik işçisi olsun her öğrenciye burs verilmeli.”

“BURS MİKTARI ÖĞRENCİNİN NOT ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENMELİ!”

Öğrencilere verilecek burs miktarını belirlerken not ortalamasının esas alınmasının daha doğru olacağını söyleyen BBP’li Yardımcıoğlu, son olarak şunları kaydetti: “Biz, Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız ve içerisinde yetiştiğimiz aziz Türk milletinin bütün dertlerini biliyoruz. Ben akademide aktif olarak faaliyet gösteren bir insanım. Birincisi; 650 liralık bursu yeterli bulmuyorum. İkincisi; kredi diye bir şey olmaz. Üniversiteyi kazanan her öğrenciye muhakkak burs verilmelidir. Fakat hiç çalışanla çalışmayan bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Olmaz! Başarıyı ödüllendirmeli. Ortalaması 1.80 ile 2.50 arasında olan öğrenciye örnek veriyorum; asgari ücretin yüzde 40’ı oranında burs verilmeli. Ortalaması 2.51 ile 3.00 arasında olan öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs verilmeli. Ortalaması 3.01 ile 3.50 arasında olan öğrenciye asgari ücretin yüzde 60’ı oranında burs verilmeli. Ortalaması 3.51 ile 4.00 arasında olan öğrenciye de asgari ücretin yüzde 75’i oranında burs verilmeli. Biz, böyle bir öneri getiriyoruz. Biz, bu kadar öğrencinin okul bittikten sonra depresyona girmesinin önüne geçmek istiyoruz. Bizim önerimiz: Öğrenciye kredi olmaz, muhakkak burs olacak. Kredi uygulaması tamamen kalkacak. Babası Sabancı olsa da burs olacak, babası işsiz olsa da burs olacak. Ve herkese aynı burs verilmeyecek.”