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Fenerbahçe, Sivas’ta bir puanı zor kurtardı


Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar 

2. dakikada Tisserand’ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare’nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare’ye verdi. Yatabare’nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada ceza sahasına giren Thiam’ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi.

44. dakikada ceza sahası içinde top Appindangoye’nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

45. dakikada Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1

71. dakikada ceza sahası dışından Claudemir’in şutunda top Altay’da kaldı.

75. dakikada Lemos’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın’ın sert şutunda top kaleci Altay’dan döndü. Gradel dönen auta gönderdi.

87. dakikada Gradel’in ortasında defanstan dönen topu Yatabare kaleye göndermek istedi. Ancak top direkten auta çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

DG Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın (Cofie dk. 80 ?), Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr (Marcelo dk. 81 ?), Erdoğan (Kayode dk. 68), Yatabare, Gradel

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Camara, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Altay, Sadık, Tisserand (Lemos dk. 8), Nazım, Novak, Gustavo, Valencia, Mert Hakan (Caner dk. 81 ?), Pelkas, Samatta, Thiam (Sosa dk. 64)

Yedekler: Harun, Serdar, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Kemal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Appindangoye, Yatabare (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)

📆 21 Ocak 2021 Perşembe 22:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 19 13 2 4 45 22 +23 41 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 +16 39 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 +23 36 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 19 9 7 3 33 23 +10 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 +13 31
6 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 +4 31
7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 +1 30
8 Fatih Karagümrük 19 7 6 6 31 28 +3 27
9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 +2 27
10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 +6 25
11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
12 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 -2 24
13 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 -8 24
14 Başakşehir 19 6 5 8 25 31 -6 23
15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 0 22
16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 -9 22
17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 -9 19
18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 -19 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 -8 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 -18 14

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