MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu
İstanbul’da 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şuana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerindeki 3 bin 703 misafir ile 2 bin 272 görevli arkadaşın aşı olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu.”

📆 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 +20 38 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 +16 38 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 +23 36 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 19 9 7 3 33 23 +10 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 +4 31
6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 +1 30
8 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 +2 27
10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 +6 25
11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
12 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 -8 24
13 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 -2 23
14 Başakşehir 19 6 5 8 25 31 -6 23
15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 0 22
16 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 -8 22
17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 -9 19
18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 -19 19 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 19 4 4 11 18 34 -16 16
20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 -9 15
21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 -18 14

BAĞLANTILAR