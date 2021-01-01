İstanbul’da 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu.”
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|+20
|38
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|+16
|38
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|+23
|36
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|+10
|34
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|+4
|31
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|+13
|30
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|+1
|30
|8
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|+6
|27
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|+2
|27
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|+6
|25
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|-8
|24
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|-2
|23
|14
|Başakşehir
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|-6
|23
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|0
|22
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|-8
|22
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|-9
|19
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|-19
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|-16
|16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|-9
|15
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|-18
|14
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