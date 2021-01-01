Kısıtlamanın yedinci haftasında denetimler sürüyor

Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yedinci haftasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, otomobilleri ve motosikletleri tek tek durdurarak kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyumadığını denetlemeye devam ediyor.
Şehrin farklı yerlerinde kurulan uygulama noktalarındaki denetimlerin kısıtlama boyunca süreceği öğrenildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|+18
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|+14
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|+20
|33
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|+12
|31
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|+13
|30
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|+3
|28
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|+6
|27
|8
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|-6
|24
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|+3
|22
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|-2
|22
|12
|Başakşehir
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|-4
|22
|13
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|-7
|22
|14
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|-2
|21
|15
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|-8
|21
|16
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|+1
|19
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|-15
|19
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|-10
|16
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|-7
|15
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|-11
|14
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|-17
|13
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