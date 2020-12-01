AŞI AŞKLA YAPILSIN

Covid-19 aşısı aşkla yapılsın, zorla yapılmasın! Çünkü, zorla güzellik olmaz. Zorlamanın zararları var. Birincisi iğne kırılır, ikincisi aşılanan kişi altına kaçırır, üçüncüsü Cavit abi bozulur. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” diye boşuna dememişler. Ben şahsen, ikna edilmek isterim. Pazar alışverişinde seçtiğim salatalık gibi, ikna edecek kişiyi kendim seçmeliyim. Seçme özgürlüğüm olsun yani… Bana, popçu Tarkan uyar mesela. Kadife sesiyle, “Amet abi, valla acımıycak…” desin yeter. Ayrıca, benim aşım Çin’den gelsin; aşıcım cin gibi olsun. Hatta, bu konuda bir önerim var. Korona aşısını cinler yapsın. Cinlerin eli hafif olur, kimsenin canı acımaz. Böylece, sağlık çalışanlarının iş yükünü de azaltmış oluruz…

Cavit abinin yalancısıyım, aşı yoluyla beynimize çip takacaklarmış. Bill Gates, “İnsanları çiplemeye Türklerden başlayalım” demiş. Amaç, bizi uzaktan kontrol etmek ve koyun gibi meeletmekmiş. Her söyleneni sorgulamadan yerine getiren bir insan olmak istemiyorum. Tuvalete gitmeme izin vermezlerse ben n’aparım? Daha düne kadar, çipin altımıza takılacağını sanıyorduk. Beynimize takılacağını duyunca rahatladık. En kestirme yol, kolumuzdan beynimize giden yol. Bill, işi çözmüş! Yani adam, bizi çok iyi etüt etmiş. Bill’e iki çift lafım var: “Biz, asgari ücretle geçinen ve işini aşkla yapan insanlarız. Sen önce, bir asgari ücretin kaç dolar ettiğini hesapla. Bi bak, yaptığın masrafa değer mi? Çipine yazık edersin, bizimle boşu boşuna uğraşma!”

Çipin maliyetini, kendi maliyetimle kıyasladığımda; bu iddia bana mantıklı gelmiyor. Mantıklı gelmiyor diye, “DNA’ma dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” diyemem. Temkinli olalım ve kendimizi dış güçlerden kollayalım. “Adam bizi kontrol edip de n’apcak?” deyip boşlamayalım. Hayatı dizi izlemekle geçen ve 20 liralık kitabı almayıp 50 liraya fal baktıran insanların nesi merak edilir anlamıyorum. Mesela Cavit abiye, harddisk taksalar; iletişim sistemi bağlasalar nafile! Bill, “Alkol pahalı, bunlar içmeden nasıl kafayı buluyor?” sorusuna yanıt arıyor olabilir. Toplumu şimdiden, çip taktıracaklar ve çip taktırmayacaklar şeklinde ikiye böldüler. Zaten, ülkemizin şahlanışını başka türlü önleyemezler.

Bu Çinliler, ne Çinoğlu Çindir kimse bilmez. Koronayı dünyaya yayan Çin… Koronayı, ülkesinde aşısız bitiren Çin… Aşıyı bulup satan Çin… Cavit abi, bu işte bir Çinlik var ya dur bakalım…