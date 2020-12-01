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Kocaya Hediye ve Benzersiz Deneyimler


Kendinizi en rahat hissettiğiniz yerdir eşinizin yanı. Her konuda size güvenen, destek olan, tüm iş konularında size destek olup, başarınızı takdir eden, her zaman bir adım yakınınızda olan eşinize sevgi ve minnetinizi gösterebilmek için birçok yola başvurabilirsiniz. Özel yemeklerle kalbe giden yolda, nefis bir akşam yaşatabilir, başına ne sıkıntı gelirse gelsin, ona destek ve güç verip her durumda yanınızda olduğunuzu belirtebilirsiniz. Hastalandığında çocuğunuzmuş gibi gece gündüz ilgilenip hem eşi hem doktoru olabilir, hayatının en mutlu haberini küçük bir test aracılığı ile sunabilirsiniz. Böyle günlük ve hoş davranışların dışında ona Aşk dolu hediyeler sunarak tutkunuzu ve sevginizi yansıtırsınız. Eşiniz nelerden hoşlanır, ilgi alanları ve hobileri nelerdir, kendini en çok nerede ve nasıl rahat hisseder tüm bunları kafanızda belirleyerek eşinize yıldönümü, doğum günü veya birçok özel hissettiren gün için, küçük kutulardan çıkan büyük mutlulukları yani https://bodo.com/tr/ nun sevdikleriniz ve sizler için sunduğu olağandışı deneyim hediyelerini kolayca satın alabilir ve eşinize zevkle sunabilirsiniz. Kocaya hediye ayrıcalıklar dünyası BODOda.

Yıldönümünde kocaya hediye tavsiyesi

Yıl dönümü çiftlerin en büyük mutluluğu yaşadıkları günün, devir daimidir. O gün birlikteliğe, ömür boyu yan yana aynı yolda yürümeye evet deyip hayatınızın en doğru ve en önemli kararınızı verdiğiniz gün. Kocanızın hayalleri, ilgi alanları ve bulunduğunuz zaman dilimindeki konfor ve ya aktivite ihtiyaçlarını belirleyerek işe koyulabilirsiniz. Eşinizle yılın çoğu gününde evde vakit geçiriyor ve sevgili olduğunuz dönemlerdeki eğlenceli aktivitelerden uzak kaldıysanız, ‘’İki kişi için karting’’ onunla yıldönümü günü öncesinde otururken eski zamanlarınızdan bahsedin, buluştuğunuzda geçirdiğiniz verimli aktif zamanlardan ve onun da bunları özlediği hissettiyseniz BODO nun muhteşem hediye paketini ona sunarak, ‘’Eski günleri yad etmeye ne dersin? Diye sorabilirsiniz. Kocaya hediye tavsiyesi yıl dönümü için harika deneyim hediyelerimizden birkaç muhteşem fikir daha; ‘’İki kişi için kendi aracınız ile Off Road Sürüş Eğitimi’’, ‘’İki kişi için mix masajı’’, ‘’İki kişi için Boeing 737 Uçuş Simülatörü Deneyimi’’ ve çok daha fazlası fırsatlarla dolu bodo.com da.

Kocaya verilebilecek en güzel hediye

Eşinize doğum günü için nasıl bir sürpriz hazırlasanız hoşuna giderdi? Romantik mi yoksa eğlenceli mi?

İkisini bir arada vermeye ne dersiniz? Kocanıza en güzel doğum günü hediyesi sizden olsun, ‘’Özel yelkenli yat gezisi’’. Peki ya iş yerinde büyük bir başarı göstermiş ve siz eşinden en güzel hediyeyi hak etmiş kocanıza ‘’İki kişilik haftasonu tatili’’ hem yoğunluk sonrası dinlenmesi için çok iyi gelecek hem de başarısını, sahip olduğu en özel varlıkla, sizin ile kutlayabilecek.

📆 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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