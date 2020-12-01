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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » TOPLU İĞNE
Ahmet Berhan Yılmaz
TOPLU İĞNE


Kötülere bakıp, kendi kötülüğünü görmeyen, kendini iyilerden kabul edenler,

Başkalarının hatalarını, günahlarını öne çıkarıp, yayıp dökerek kendi hatalarının, günahlarının üstünü örten, yok sayan ve kendini aklayanlar,

Başkalarının hatalarını kendi başarı hanesine yazanlar,

Güçsüze, zayıfa, kendisine zararı dokunamayacak konumda olanlara saldırmayı, küçük düşürmeyi, ezmeyi, baskı altına almayı cesaret, üstünlük sayarak kendinde güç vehmedenler,

Düşünmediği, okumadığı, sorgulamadığı için çoğunluğun onayladığını veya biat ettiklerinin dayattıklarını doğru kabul edenler,

Zayıfın, güçsüzün ve kendi tarafından olmayanların hatalarını onu yok etmek amaçlı orta yere sererken, güçlünün veya taraf olduklarının hatalarını görmezden gelen, onaylayan, altında hikmet arayanlar,

Pahalı evlerde oturup, pahalı arabalara binip, pahalı kıyafetler giyerek ne kadar ucuz ve ne kadar zavallı olduklarını unutanlar,

Bir balon misali içine sürekli hava basan, şiştikçe de kendini daha büyük, daha güçlü, daha yenilmez sananlar,

Yaptığınız bütün planların, üzdüğünüz, haksızlık yaptığınız bütün insanların, kurduğunuz bütün tuzakların, yediğiniz bütün haramların, işlediğiniz bütün günahların son bulmasına ve bütün havanızın sönmesine sebep olabilecek, dimdik duran, bir toplu iğneye rastlamadan önce kendinize gelmeniz için belki de son çıkış şu andır.

Değerlendirin bu anı.

İşini zor, kolay gelsin.

📆 22 Aralık 2020 Salı 00:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 13 8 2 3 22 8 +14 26 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 +11 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 +4 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 +6 22 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 12 5 6 1 20 15 +5 21
6 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 -1 21
7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 +6 20
8 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 +3 19
9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 +5 18
10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 -1 18
11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 -2 17
12 Antalyaspor 13 4 5 4 14 16 -2 17
13 Konyaspor 12 4 3 5 15 12 +3 15
14 Başakşehir 12 4 3 5 18 18 0 15
15 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 -3 15
16 Sivasspor 12 3 5 4 10 12 -2 14
17 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 -8 12
18 Kayserispor 12 2 4 6 6 14 -8 10 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 -6 9
20 Denizlispor 12 2 3 7 11 21 -10 9
21 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 -14 9

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