İNDER: Artan faizlere rağmen, aylık konut satışları halen 100 bin bandının üzerinde

İNDER: Artan faizlere rağmen, aylık konut satışları halen 100 bin bandının üzerinde

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Yeni rekor satış seviyesinin 1,5 milyon olacağını söylemek yanlış olmaz” dedi.

Durbakayım, “Kasım 2020 döneminde gerçekleşen 112,400 adetlik konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalmayı işaret ediyor.

Banka kredisi kullanılarak gerçekleşen 24,4 bin adetlik satış rakamı da yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3 oranında daralmayı gösteriyor. Ancak resmin tamamına baktığımızda 2020’nin ilk 11 ayında gerçekleşen toplam 1 milyon 393 bin 335 adetlik konut satışı geçen yılın tamamında gerçekleşen 1 milyon 348 bin 729 adetlik satışın üzerine çıktı.

Aynı şekilde yılın ilk 11 ayında gerçekleşen 558 bin 706 adetlik ipotekli satış, 2019’un tamamında gerçekleşen 332 bin 508 adetlik satışın yaklaşık 2 katı artmış durumda. Hatta 2017’de gerçekleşen 1 milyon 409 bin 314 adetlik rekor satışın üzerine çıkmak kesinleşti diyebiliriz. Yeni rekor satış seviyesinin 1,5 milyon olacağını söylemek yanlış olmaz.

Ancak bunlara rağmen ikinci el konut satışı rakamının 1. El konut satışının iki katı olması, sektörün bu rekor satış rakamından tam olarak fayda görmemesinin işaretidir. Artan faizlere rağmen, aylık konut satışlarının halen 100 bin bandının üzerinde olması, potansiyel fiyat artışlarını öngörün taleplerin devam ettiğini gösteriyor.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,4 artarak 4 bin 962 seviyesine ulaştı ve ilk 11 aydaki toplam yabancı satışı 36 bin 385 adet oldu. Resmi veriler ışığında 2020’nin tamamında yaklaşık 41 bin adet olarak öngördüğümüz yabancı satışlarının, geçen yıl gerçekleşen 45 bin 483 adetlik rekor satış seviyesinin altında kalması olası görünüyor.

Ancak başta Alman olmak üzere Avrupa’da yaşan ve çifte vatandaş olan vatandaşlarımızın döviz kurunun avantajından yararlanarak satın aldıkları konut sayısı, yabancılara gerçekleştirilen yıllık toplam satışlardan da fazla olduğu bir gerçektir.