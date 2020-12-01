İstanbul’da sahilde binlerce dev deniz anası kıyıya vurdu

Avcılar’da sahilde deniz anası istilası havadan görüntülendi – Tıkla İzle
Ambarlı Sahili’nde binlerce deniz anası kıyaya vurdu. Deniz analarının büyüklüğü şaşırtırken kıyıya vuran deniz analarının büyük kısmının ise belediye ekipleri tarafından temizlendiği de öğrenildi.
Deniz analarının yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. Cinsleri ‘Deniz Ciğeri’ türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|+15
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|+12
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|+9
|23
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|+3
|19
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|+7
|17
|6
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|+6
|15
|7
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|+5
|15
|8
|Gaziantep
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|+2
|15
|9
|Başakşehir
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|+1
|15
|10
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|11
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|-2
|13
|12
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|13
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|-3
|12
|15
|Hatayspor
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|-5
|12
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|17
|BB Erzurumspor
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|-6
|9
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|-6
|9
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|20
|Denizlispor
|10
|1
|3
|6
|8
|18
|-10
|6
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|-9
|2
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