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İstanbul’da sahilde binlerce dev deniz anası kıyıya vurdu


İstanbul Avcılar Ambarlı Sahili’nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu. Deniz  anaları adeta kıyıyı istila etti o anlar havadan da görüntülendi.

Avcılar’da sahilde deniz anası istilası havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Ambarlı Sahili’nde binlerce deniz anası kıyaya vurdu. Deniz analarının büyüklüğü şaşırtırken kıyıya vuran deniz analarının büyük kısmının ise belediye ekipleri tarafından temizlendiği de öğrenildi.

Deniz analarının yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. Cinsleri ‘Deniz Ciğeri’ türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı.

Galeri
📆 06 Aralık 2020 Pazar 20:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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