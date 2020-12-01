DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

3 Aralık Dünya Engelliler günü.

Bütün engellerin ortadan kalkması, çözüme ulaşması hepimizin duyarlı, sorumluluk, vicdan, farkındalık sahibi ve engelli bireylere destek olmamıza bağlıdır.

Bu sebeple hepimiz üzerimize düşen görevleri doğru algılamalı, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Bedensel engellilik; engelli birey ve ailesi için maddi ve manevi çok zorlu yaşam şartlarına sebep olduğu için kişilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlarla baş etmeleri noktasına bütün topluma çok önemli görevler düşmektedir.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, onları anlamak, onlara destek olmak için birlik olmak, maddi, manevi her türlü desteği vermek gerekir.

Hoşgörü, sevgi, saygı, tevazu ile örülmüş kalplerimizle güçlü bir toplumun oluşturduğu daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayabilmemiz, paylaşabilmemiz hem engelli bireyler, hem de toplumsal barış için çok önemlidir.

Bu arada toplum hayatını, toplumsal barışı, insanların hayatını zora sokan; düşünmemek, aklını kullanmamak, sorgulamamak, okumamak, iradesini başka kişilere teslim etmek, yardımı, desteği, kurtuluşu Allah’tan değil kullardan beklemek, taassup sahibi olmak, yalancı, ikiyüzlü, fitne, fesat olmak, insanlara karşı kibir, kin, nefret, düşmanlık dolu olmaktır.

Bu gibi akli ve imani engellerin de bir an evvel toplumsal hayatımızdan ve kalbimizden uzaklaşması, bu gibi insanların da şifaya ulaşması için de hepimize çok önemli görevler düşmektedir.

Allah bütün engellilere şifa versin, yardım etsin, bizleri de, sanki bizlere hiçbir şey olmayacakmış hissinden uyandırsın.

Hoşgörü, sevgi, saygı, tevazu ve diğerkâmlıkla daha güçlü bir ülkede, barış ve huzurla hep birlikte yaşamı kucaklayabilme temennisiyle hepinizi selamlıyorum.

AHMET BERHAN YILMAZ