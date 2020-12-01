MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı


İstanbul’da seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı.

Son günlerde İstanbul’da toplu taşım araçları hemen hemen her hafta kaza yapıyor. İstanbul Ümraniye’de seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü, 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 03 Aralık 2020 Perşembe 21:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 +16 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 +9 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 +7 20 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 0 16 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 +3 15
6 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
7 Fatih Karagümrük 10 3 5 2 17 11 +6 14
8 Göztepe 9 3 5 1 15 9 +6 14
9 Başakşehir 10 4 2 4 16 15 +1 14
10 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 +3 12
11 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 -2 12
12 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 -2 12
13 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 -2 12
14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 -5 10
16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 -3 9
17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 -4 9
18 Kayserispor 9 2 2 5 5 11 -6 8 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 -8 6
20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 -10 5
21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 -8 2

BAĞLANTILAR