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İSPARK’TA TEMASSIZ ÖDE UYGULAMASI BAŞLADI,


İSPARK, açık, katlı ve yol üstü otoparklarında kısa bir süre önce başlattığı kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme imkânına bir yenisini daha ekledi. Sürücüler tüm İSPARK’larda temassız ödeme ile anında, kolay ve güvenli işlem yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da ulaşım sorunlarına ve trafik sıkışıklığına kalıcı ve sürdürülebilir çözüm üretmek amacıyla başlattığı akıllı şehir uygulamaları hızla devam ediyor. İBB, ulaşımın her aşamasında kentsel hareketliliğe katkı sağlayacak projeleri hayata geçirirken vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak dijital uygulamaları da bir bir devreye alıyor.

İSPARK’TA TEMASSIZ ÖDEME BAŞLADI-

İSPARK’ta “Bozuk Para Arama”, “Para Üstü Bekleme” derdini ortadan kaldıran yeni bir çözüm hayata geçti. Hızlı ve rahat ödeme ayrıcalığı sağlayan “Temassız Ödeme” ile otopark ücretleri ödenebiliyor. Temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartlarını otopark personellerinde bulunan POS cihazlarına okutmak yeterli olacak.

İBB’nin öncülüğünde kaliteli ve daha güvenilir bir yapı oluşturmak amacıyla dijital bir dönüşüm başlattıklarını açıklayan İSPARK Genel Müdürü Derya Atacan, “Ödeme teknolojileri ile dijital sistemlerin sunduğu imkânları işletme alanlarımızda aktif hale getirmeye başladık. Kredi kartlarıyla temassız ödeme sürücüler için hızlı, güvenli ve pratik bir yöntem sunuyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla teknolojik yeniliklere geçişi sürdüreceğiz” dedi.

Hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde otopark ücretleri tüm kredi kartlarıyla şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödenebilecek.

-OTOPARKTA ARAÇ KUYRUĞUNA TEMASSIZ ÇÖZÜM-

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı otoparklarda özellikle çıkış noktalarında araç kuyruğu oluşmasına sebep olan nakit ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. İstanbulkart ve kredi kartı ile ödenebilen otopark ücretleri artık temassız olarak da saniyeler içerisinde ödenebiliyor.

Her gün binlerce sürücünün kullandığı otoparklarda akşam saatlerinde ve hafta sonları ödeme gişelerinde yaşanan yoğunluğu azaltacak uygulama; hem sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak, hem de çıkış işlemlerini hızlandıracak.

📆 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 -5 10
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