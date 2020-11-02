MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Teknoloji, Toplum » İHA ve SİHA’lar artık Erzurum’dan havalanacak
İHA ve SİHA’lar artık Erzurum’dan havalanacak


Göklerin özgür kuşları, terör unsurlarının korkulu rüyası yerli İHA ve SİHA’lar artık Erzurum’dan havalanacak. Yerli İHA ve SİHA’ların konuşlandığı merkezde ilk incelemeleri geçtiğimiz hafta Erzurum’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yaptı.

İHA ve SİHA’lar artık Erzurum’dan havalanacak – Tıkla İzle

İHA ve SİHA’lar geldi geleli terörle mücadelede büyük yol kat edildi. Artık hain örgütler kaçacak delik ararken yerli ve milli İHA ve SİHA’larımız o delikleri tek tek yerle bir ediyor.

Türkiye göklerdeki gücünü uçan savunma sistemleri ile tüm dünyaya kabul ettirdi.

Önce Suriye, Irak’ın kuzeyi, Libya Son olarak da Karabağ’da rüştünü ispat etti.

Güvenlik güçlerine güç katan hava unsurları, Türkiye’nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Yerli İHA ve SİHA’lar düşmanların kâbusu oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan İHA ve SİHA merkezi Erzurum’da faaliyete geçti. İlk incelemeleri yapmak üzere emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş geçtiğimiz haftalarda merkeze bir ziyaret gerçekleştirdi.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan bayraktar tb2 İHA ve SİHA’lar güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözü olacak.

İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderilecek

Ayrıca gökyüzü kartallarımızdan biri olan ve 15 Temmuz 2020 tarihinde geçirdiği uçak kazasında şehit olan irfan Aydoğan’ın ismi de hainlerin korkulu rüyası olan gökyüzündeki gören gözümüz SİHA’ya verildi.

📆 26 Kasım 2020 Perşembe 16:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 8 6 2 0 18 3 +15 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 +8 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 9 5 2 2 12 7 +5 17 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 9 3 5 1 13 11 +2 14 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 +6 13
6 Başakşehir 9 4 1 4 13 12 +1 13
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 -1 13
8 Konyaspor 8 3 3 2 10 6 +4 12
9 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 +2 12
10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 +1 12
11 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 -2 12
12 Göztepe 8 2 5 1 14 9 +5 11
13 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 -2 11
14 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 -2 9
15 Trabzonspor 9 2 3 4 11 15 -4 9
16 Antalyaspor 9 2 3 4 9 14 -5 9
17 BB Erzurumspor 8 2 2 4 9 13 -4 8
18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 -6 7 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 -8 5
20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 -8 5
21 MKE Ankaragücü 7 0 2 5 7 14 -7 2

BAĞLANTILAR