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Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı


İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir genelge göndererek alınması gereken tedbirleri bildirdi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ GÜN VE SAATLER ARASINDA?

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 21 Kasım günü saat 20.00’dan 22 Kasım günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım saat 20.00’dan 23 Kasım saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

📆 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 -6 6 2021-22 1.Lig
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