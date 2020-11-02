Yeni nesil Karavan Parklar hayata geçiyor

2020 yılında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle turizm alışkanlıklarımızda ciddi anlamda değişiklikler yaşanıyor. Ülke olarak cari açığın düşmesini sağlayan ve yüksek gelir elde ettiğimiz turizm sektöründe, bu yıl istediğimiz rakamlara ulaşamadık.

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi alternatif turizm modellerinin yaşadığımız gelir kaybına çözüm olacağı düşüncesiyle Karavan Park Projesini hayata geçiriyor.

Çalışmadaki temel amaç; yerli yabancı turistlerin, seyahat/dinlenme ve tatil ihtiyacını pandemi şartlarında, hijyen, sosyal mesafe ve kişisel alan gibi parametrelere dikkat ederek, sağlıklı modelleri ortaya çıkartmaya hazırlanıyor.

Karavan turizmi dünyada çok yaygın olmasına rağmen ülkemizde halihazırda istenildiği düzeyde karşılık görmediğini söyleyen MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, projeyi şöyle özetledi: “Covid-19 etkisi ile daralan turizm sektörüne, alternatif pazarlar üretebilmek için oluşturduğumuz Karavan Park Projesiyle, çeşitli illerde farklı güzergahlarla sağlıklı ve doğaya uyumlu karavan turizmini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla, üyelerimizle, şubelerimizle, Karavan Park Projesinin ülke turizmine katkı sağlayacağını, yapacağı iş birliktelikleri ile döviz kazandırıcı faaliyetlere katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.”

Karavan Turizmi Projesi nedir?

Karavan turizmi sadece bir turizm faaliyeti olmayıp, yerel pek çok yan sektörü de canlandıran alternatif ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bir iş modeli.

18-21 Kasım tarihlerinde MÜSİAD EXPO fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerin desteğini alan Karavan Park Projesinin lansmanı yapılacak.

Fuar kapsamında sadece alternatif turizm potansiyelini değil, karavan turizmini diğer sektörlerle, karavan imalatı, kamp ekipmanı, karavan dizaynı, karavan turizmi için fiziki alanların inşası gibi konularda uzman şirketleri buluşturuyor. Proje sayesinde, karavan imalatı, yedek parçası ve dizaynı ile güçlü sanayi alt yapısıyla yeni bir ihracat alanı oluşturulması hedefleniyor.